Offerte di lavoro per Perugia e provincia: altre 10 occasioni per ottenere un contratto, ecco i profili richiesti

Altre 10 proposte di lavoro per Perugia e provincia pubblicate il 30 aprile dalle agenzie private incaricate si selezionare il personale per le aziende umbre. Ricorda che con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio di lavoro se sei interessato alla richiesta.

***************

1) AUTISTA patente CQC_PERUGIA - Importante azienda nel settore trasporti con Sede Legale in Roma ed operante su tutto il territorio nazionale, ricerca DRIVER DI BILICO CON RIMORCHIO\SEMIRIMORCHIO. SKILLS FONDAMENTALI In possesso di PATENTE CE + CQC + CARTA CRONOGRAFICA - Esperienza (minimo 2 anni) - Disponibilità a trasferte sul territorio nazionali e a turni notturni.

Le risorse selezionate saranno responsabili delle linee per conto di aziende leader nel proprio settore. L’offerta è di un contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione ad eventuale assunzione a tempo indeterminato. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Somministrazione. Competenze richieste: Trasporti - Conduzione camion, Trasporti - Trasporti nazionali - Trasporti - Trasporti internazionali

Candidati per questo lavoro →

2)Addetto montaggio infissi - Hai esperienza nel montaggio di infissi in alluminio e pvc? Ti piace lavorare in team? Ti piace lavorare in trasferta? Se la risposta alle seguenti domande è sì, candidati all'offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te!

Categoria Professionale: Operai Specializzati. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

Candidati per questo lavoro →

3)Geometra - Hai esperienza come geometra? Hai conoscenza di autocad? Sei alla ricerca di nuove opportunità lavorative? Se la risposta alle seguenti domande è sì, candidati all'offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

Candidati per questo lavoro →

4) Elettrauto - Sede di lavoro: Perugia. Sei un elettrauto d'auto? Hai esperienza nell'installazione, riparazione e manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche di autoveicoli? Se la risposta alle seguenti domande è sì, candidati all'offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Categoria Professionale: Manutenzione / Disponibilità ora Candidati per questo

5) Impiegato grafico - OPPORTUNITÀ' Il computer è la tua passione? Hai buona conoscenza di autocad 3d e preferibilmente di software come CorelDraw Stiamo ricercando per azienda sita in Foligno un grafico.

RESPONSABILITÀ' Sarai affiancato al responsabile tecnico e la tua attività sarà quella di riprodurre su software immagini o stemmi di aziende. COMPETENZE Buon utilizzo del pc Ottima padronanza autocad 3d

Luogo di lavoro: Foligno

Candidati per questo lavoro →

6) Impiegato ufficio tecnico - Hai conoscenza di autocad 3d e del pacchetto office? Ti piace la progettazione? Hai conoscenza della lingua inglese? OPPORTUNITÀ': La figura professionale che stiamo cercando per azienda settore arredamento, dovrà occuparsi della progettazione esecutiva, distinte di lavoro, rapporti con architetti, fornitori e personale interno addetto alla produzione, nonché della formulazione di offerte economiche.

REQUISITI: Autocad, Pacchetto offiice, Buone doti commerciali - Se la risposta alle seguenti domande è sì, candidati all'offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Categoria Professionale: Progettisti / Design / Grafici. Città: Foligno (Perugia)

Candidati per questo lavoro →

7) Ingegnere civile - Stiamo selezionando per un'importante azienda cliente operante nel settore edile un ingegnere civile.

Il candidato selezionato si occuperà di: controllo dei cantieri, sarà il responsabile della pianificazione, progettazione, sviluppo e manutenzione di costruzioni e strutture, raccolta dati topografici, esecuzioni calcoli strutturali

Si richiede: laurea in ingegneria civile, buona conoscenza lingua inglese, disponibilità trasferte territorio centro Italia. Si valutano anche profili neo laureati. Orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Foligno

Candidati per questo lavoro →

8)Addetto stampa - Hai esperienza come stampatore? Sai utilizzare macchine offset? Stiamo ricercando un addetto alla stampa per azienda settore cartotecnico. Se la risposta alle seguenti domande è sì, candidati alla seguente offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Categoria Professionale: Operai Specializzati. Settore: INDUSTRIA CARTOTECNICA / GRAFICA. Disponibilità oraria: Totale disponibilità.

Candidati per questo lavoro →

9)Impiegata/o commerciale - Orienta spa, ricerca Impiegata/o commerciale per azienda che opera nel settore automezzi indistriali.

La risorsa verrà inserita nell'ufficio di Torgiano (PG) con un orario Full time 8,30-12.30, 14.00-18.00

Il candidato ideale ha una pregressa esperienza, preferibilmente in settori inerenti; dovrà interfacciarsi con i venditori, stialre i preventivi per i clienti, preparare i contratti e la relativa documentazione, si dovrà occuapre anche della gestione amministrativa

Candidati per questo lavoro →

10)OPERAIO/A TESSILE JUNIOR - Oienta Spa, filiale di Perugia, sta cercando per importante azienda cliente del settore tessile di Bastia Umbra, una figura junior che aspira a lavorare nel settore per le attività di stiro a pressa e controllo qualità capi.

Non si richiede esperienza pregressa nella mansione. Si offre tirocinio di 6 mesi finalizzato ad assunzione.

Candidati per questo lavoro →