Offerte di Lavoro per Perugia e provincia: autisti, grafici, muratori, operai ed elettricisti

lavori per Perugia e provincia tramite agenzie.

1) MUGNAIO - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente settore agricolo un MUGNAIO. Si richiede indispensabile esperienza pregressa su impianti di trasformazione cereali in farina, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Candidati per questo lavoro →

2) OPERAIO DI LINEA - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente settore alimentare un OPERAIO DI LINEA. Si richiede disponibilità immediata a lavoro su turni, anche notturni, buona dimestichezza con gli strumenti informatici e con il pacchetto office, gradite esperienze pregresse su macchinari automatizzati di linea. Luogo di lavoro: Corciano (PG). Tipologia contrattuale: tempo determinato. Candidati per questo lavoro →

3) Responsabile di produzione - Mansione. Per azienda tessile sita a Bastia Umbra, ricerchiamo un responsabile di produzione/avanzamento capi. Responsabilità: La risorsa dovrà occuparsi di contrattazione del materiale con i fornitori, monitorare i cicli di lavorazione (tempi), sovrintendendo le varie fasi di avanzamento di realizzazione del prodotto; pianificare ed organizzare la produzione; assegnare ai vari reparti le lavorazioni.

Competenze: Sono richiesti i seguenti requisiti: esperienza pregressa nella mansione preferibilmente nel settore delle confezioni/maglieria. disponibilità immediata

L'azienda offre un iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di successivo inserimento diretto.Candidati per questo lavoro:

4) Autista patente B - Mansione - Randstad Italia, filiale di Città di Castello, sta ricercando per importante azienda del territorio, un autista con disponibilità immediata. Responsabilità: La figura si occuperà del trasporto, tramite furgone aziendale, e del carico e scarico merce di materiale sanitario presso alcune case di cura in Toscana

Competenze: Si richiedono disponibilità immediata, capacità di usare la sponda idraulica per caricare e scaricare la merce e una pregressa esperienza nella mansione. Offriamo contratto di somministrazione a tempo determinato full time, con orario 14.00 - 22.00

Candidati per questo lavoro →

5)AREA MANAGER SETTORE GRAFICA PUBBLICITARIA - Orienta Spa, filiale di Perugia, ricerca urgentemente per azienda cliente del territorio un AREA MANAGER con esperienza pregressa in ambito grafico/pubblicitario. L'area manager si occuperà di inserire nuovi agenti o venditori nelle zone che lo richiedono e sviluppare nuove opportunità di business del settore. Requisiti richiesti: Gradita pregressa esperienza di 3-5 anni in ruoli analoghi. Buona conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato. Candidati per questo lavoro →

6) MURATORE - MANOVALE EDILE - Orienta spa ricerca per azienda edile 1 muratore e 1 manovale edile. La risorsa deve aver maturato esperienza nella mansione e deve saper muoversi all'interno di un cantiere edile. Si occuperà di lavori in muratura, cemento, tracce, intonaci....Luogo di lavoro Città di castello (PG) è richiesta disponibilità immediata: Muratore, manovaleedilizia

Candidati per questo lavoro →