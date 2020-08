Offerte di lavoro a Perugia e provincia | Operai, stiratrici, ingegneri, giardinieri e manager

Tutte le nuove offerte di lavoro per Perugia e Provincia del 19 agosto 2020. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per il colloquio con le agenzie.

OPERAIO METALMECCANICO - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente un OPERAIO METALMECCANICO. Si richiede preferibile esperienza pregressa in verniciatura e/o assemblaggio su carpenteria metallica, preferibile possesso patente C, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Castiglione del Lago (PG) Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

ADDETTI CARPENTERIA METALLICA - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente settore metalmeccanico ADDETTI CARPENTERIA METALLICA.

Si richiede indispensabile esperienza pregressa in assemblaggio su carpenteria leggera e pesante, ottima capacità di lettura del disegno tecnico, competenze nell'uso di macchinari da taglio e/o foratura, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Candidati per questo lavoro →

STIRATRICE SU PRESSA - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda cliente, zona Perugia, una stiratrice su pressa. La risorsa si occuperà dello stiro di produzione e campionari su pressa di maglieria di alta qualità. Si prediligono candidati con sostanziosa esperienza nel settore e nel lavoro specifico. Zona di lavoro: Perugia Si offre contratto di lavoro temporaneo a scopo assunzione. Candidati per questo lavoro →

INGEGNERE MECCANICO - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore metalmeccanico 1 Ingegnere meccanico da inseriro in Uff. Tecnico. Il candidato deve essere in possesso di laurea triennale + laurea magistrale e deve avere buona conoscenza nell'uso di CAD 3 D per la progettazione meccanica. Si richiede residenza nel comune di Città di castello (PG) o comuni limitrofi Si offre inserimento diretto dopo periodo di prova: INGEGNERIA MECCANICA, AUTOCAD 3D, PROGETTAZIONE

Addetto alla manutenzione del verde - Randstad Italia filiale di Foligno ricerca per cliente sito nella zona di Spoleto: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE Responsabilità: La risorse individuata avrà il compito di effettuare la manutenzione e il taglio del verde con l'uso di tosaerba e decespugliatore, raccolta foglie e erba con soffiatore, potatura siepi e alberi. Uso di motosega e svettatoio; innaffiamento fiori e pulizia varia.

CONSTRUCTION MANAGER - Per azienda cliente operante nel settore delle Telco, ricerchiamo un Construcion Manager. La risorsa individuata farà da supporto operativo della fase realizzazione della rete. In particolare, essa supporta il Field Manager nelle seguenti attività: verifica della correttezza dei progetti e alla loro congruità in termini tecnico ed economici con i parametri stabiliti. Lo scopo della funzione è quello di supportare e controllare i progettisti incaricati della progettazione esecutiva, funzionale alla richiesta dei permessi e alla cantierizzazione delle opere; controllo della qualità e conformità degli elaborati e della loro congruità rispetto alle specifiche tecniche e alle prescrizioni dettate dagli Enti che autorizzano lo sfruttamento del suolo e delle infrastrutture; rispetto dei vincoli di budget assegnati; gestione delle varianti di progetto; rintracciabilità di tutte le informazioni e della documentazione di progetto. Orario lavorativo: 9-18 Lun-Ven, con disponibilità ad extra time infrasettimanale e (in casi eccezionali) nei week-end.

