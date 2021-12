Offerte di Lavoro, sotto le festività alte otto occasioni di contratto (a tempo) a Perugia, Foligno e Gubbio

Si avvicinano le festività natalizie e sono varie le occasioni di lavoro. Le maggiori richieste di nuovo personale arrivano soprattutto dal mondo delle vendite del commercio, anche del settore alimentare. L’agenzia per il lavoro “Somministrazione lavoro srl” di Perugia sta cercando vari profili per conto di realtà imprenditoriali ed attività commerciali operanti sia nel capoluogo umbro, che a Foligno e a Gubbio.

ECCO LE OFFERTE

1) Un macellaio per attività operante a Foligno nel settore alimentare, con esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno. Si offre inquadramento in base all’esperienza pregressa;

2)Un controller per azienda di Perugia, con esperienza pregressa nella mansione di almeno 4 anni, ottima conoscenza del pacchetto office e ottima conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda;

3)Un addetto alla linea di imbottigliamento e confezionamento prodotto per importante azienda operante a Foligno nel settore vitivinicolo. Si richiedono patentino muletto, attestato Haccp in corso di validazione e conoscenza di apparati elettronici di macchine per l’imbottigliamento e il confezionamento. Si offre contratto a tempo determinato con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato;

4)Uno stagista addetto alla sala di un supermercato di Perugia. Motivato, flessibile e disposto a lavorare su turni. Si offre contratto di stage retribuito con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

5)Un cuoco full time per supermercato di Perugia, con esperienza pregressa nella mansione di 2 anni, serietà e motivazione e flessibilità. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

6)Un cuoco part time per realtà imprenditoriale operante a Gubbio nel settore della ristorazione, con esperienza pregressa nella mansione di 2 anni, serietà e motivazione e flessibilità. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda;

7)Un addetto alla vendita showroom full time per azienda operante nel settore edile a Perugia. I requisiti richiesti sono il possesso di diploma di istruzione secondaria superiore di geometra, essere predisposto alla vendita, essere disponibile a lavorare il sabato e avere motivazione e flessibilità. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento in azienda;

8)Uno stagista nell’area amministrativa per azienda operante a Perugia nel settore commercio parti e accessori per automobili, con diploma o laurea breve in indirizzo economico, motivazione e pro attività e disponibilità a lavorare subito. Si offre percorso di stage retribuito finalizzato a successivo inserimento in azienda.