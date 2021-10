Barista, saldatore, addetto al supermercato, tutte le ultime offerte di lavoro a Perugia e provincia

Barista, commerciale, addetto alla gestione di magazzino e produzione, alla sala di un supermercato e al reparto stireria, saldatore e idraulico. Sono queste le figure professionali che l’agenzia di lavoro interinale “Somministrazione lavoro srl” di Perugia cerca per conto di attività imprenditoriali e commerciali del capoluogo umbro, Città Castello, Assisi e Tavernelle. Gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Quattro commerciali full time a Perugia per sviluppo attività. La risorsa verrà inserita all’interno di un team di professionisti e dovrà occuparsi di attività di telemarketing ed altre attività finalizzate allo sviluppo commerciale aziendale. Sono richiesti motivazione e flessibilità, orientamento al risultato e problem solving. Si offre assunzione diretta in azienda con inquadramento in base all’esperienza maturata e sistema premiante al raggiungimento di determinati obiettivi;

Due addetti\e gestione magazzino e produzione full time per un’azienda operante nel settore metalmeccanico di Città di Castello. La risorsa dovrà essere munita di patente di guida B, avere motivazione e flessibilità e conoscere il pacchetto office. Si offre contratto a termine con possibilità di inserimento in azienda;

Un\a addetto\a alla sala di un supermercato di Assisi. I requisiti richiesti sono esperienza minima nella mansione e disponibilità a lavorare su turni. Si offre contratto a termine di 6 mesi per sostituzione malattia;

Un\a barista per un locale di Perugia per 30 ore settimanali. È richiesta esperienza minima nella mansione e disponibilità a lavorare da subito. Si offre inserimento diretto in azienda;

Un\a addetto\a al magazzino per attività operante a Perugia nel settore industria. Sono richieste: competenze nell’elaborazione di fatture e bolle, esperienza nella mansione di un anno e disponibilità da subito. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

Un\a saldatore\trice per azienda operante a Perugia nel settore termoidraulico. Requisiti: diploma tecnico, attitudine a svolgere lavori manuali e proattività e motivazione. Si offre inserimento diretto in azienda;

Un idraulico per azienda di Perugia operante nel settore termoidraulico. Sono necessari diploma tecnico, attitudine a svolgere lavori manuali, predisposizione a lavorare in cantiere e motivazione. Si offre inserimento diretto in azienda;

Un\a addetto\a alla stireria full time per azienda operante a Tavernelle nel settore tessile. Sono richieste motivazione e pro attività. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda.

Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092, sulla pagina di Facebook Somministrazione lavoro srl o su quella di LinkedIn, oppure può consultare il sito web www.somministrazionelavoro.com .