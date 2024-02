Offerte lavoro a Perugia e provincia: impiegati, cuochi, informatici, operai e banconisti supermercato

Le nuove dieci offerte di lavoro nel privato attraverso società di selezione per Perugia e provincia. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio per la posizione preferita.

1) OPERAIO GENERICO - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente di SPOLETO (PG) nel settore fotografico una figura da inserire come OPERAIO GENERICO. La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e dinamico. Si richiedeno manualità e precisione. Luogo di lavoro: SPOLETO (PG). Orario di lavoro: FullTime dal lunedì al venerdì

2) HELP DESK INFORMATICO - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore fotografico una figura da inserire come ADDETTO HELP DESK INFORMATICO. La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e dinamico. Si richiedeno dimestichezza informatica e buoni doti comunicative. Luogo di lavoro: SPOLETO (PG)Orario di lavoro: FullTime dal lunedì al venerdì

3) IMPIEGATO/A CONTABILE - Orienta SpA ricerca per Studio professionale un impiegato amministrativo/contabile. La risorsa deve essere laureata in economia e deve aver maturato almeno due anni di esperienza nella mansione. Si richiede esperienza in campo contabile, registrazione fatture e bilancio.

Si offre contratto di inserimento finalizzato all'assunzione Luogo di lavoro Città Castello (PG): economia, paghe, contributi 730

4) PASTICCIERE ESPERTO CATERING - Orienta Spa, Agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente nel settore dei CATERING/RISTORAZIONE

un PASTICCIERE ESPERTO PER CATERING. Il candidato deve aver maturato una solida esperienza nella mansione. DISPONIBILITà IMMEDIATA. Zona di Lavoro: FOLIGNO

5) FRESATORE CNC - Orienta Spa, agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente nel settore metalmeccanico un Fresatore, si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata al lavoro su turni. Zona di lavoro: TREVI

6) Impiegato/a amministrativo/a - Perugia

Adecco Italia per importante Ente della Pubblica Amministrazione che si occupa della gestione e cura del patrimonio immobiliare dello Stato seleziona

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO – Perugia. La risorsa si occuperà di: Elaborazione e verifica di atti/documenti/contratti relativi alla gestione immobiliare, con particolare riferimento alla ricerca dei titoli comprovanti la proprietà e regolarità degli immobili, Verifiche ipo-catastali e amministrative relative agli immobili da assumere in consistenza. Elaborazione richieste di pareri all’Avvocatura distrettuale (per Roma Capitale Avvocatura dello Stato va scritto Avvocatura dello Stato anziché distrettuale). Aggiornamento e ricerca in banche dati, anche relative agli immobili gestiti. È richiesta esperienza, anche minima, in attività compatibili con quelle sopra evidenziate.Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza. Sede di lavoro: Perugia

7) Saldatore - Stiamo cercando un saldatore qualificato per un'azienda del settore metalmeccanico. La persona selezionata sarà responsabile della saldatura di componenti e strutture metalliche, garantendo la qualità e la precisione del lavoro svolto.

Requisiti:

- Esperienza comprovata nella saldatura di componenti e strutture metalliche

- Capacità di leggere e interpretare i disegni tecnici

- Attitudine al lavoro di squadra e buone capacità comunicative

- Precisione e attenzione ai dettagli

- Capacità di lavorare in autonomia e rispettare le scadenze

Offriamo un contratto a tempo determinato, con possibilità di proroga in base alle esigenze produttive dell'azienda. La retribuzione sarà commisurata all'esperienza e alle competenze del candidato selezionato.

8) CUOCO/A - Orienta Spa Società Benefit filiale di Perugia, ricerca urgentemente per Agriturismo/ristorante molto rinomato di Gubbio (PG) un/una cuoco/a.

Il/la candidato/a sarà responsabile dell'elaborazione del menù, si occuperà della preparazione dei piatti e della gestione/coordinamento della cucina durante banchetti/servizio alla carta.

Requisiti fondamentali:

-Esperienza pregressa come cuoco in ristoranti di grandi dimensioni;

-Diploma alberghiero o qualifiche affini;

-Ottime capacità organizzative e comunicative,

-Attitudine al lavoro in team;

-essere automuniti.

Si offre: assunzione iniziale con contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di inserimento a tempo indeterminato;

Orario di lavoro: turni. Sede di lavoro: frazione di Gubbio (PG). Anni di esperienza: 3-5 anni-Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione

9) TIROCINANTE ADETTO/A ALLA GRIGLIA - Orienta Spa, ricerca per ristorante/pub di Ponte San Giovanni un ADDETTO/A ALLA GRIGLIA da inserire in tirocinio della durata di 6 mesi. Mansioni: cuocere carni e pesci che si grigliano. Si richiede disponibilità full time. Preferibilmente automunito/a.

Sede di lavoro: Ponte San Giovanni. Tipologia d' inserimento: Stage 6 mesi.

10) TIROCINANTE BANCONISTA - Orienta Spa, Agenzia per il lavoro, ricerca per attività ⁩⁦di⁩⁦ rosticceria con ⁩⁦servizio ai tavoli e vendita⁩ nel centro di Foligno n 1 ADDETTO AL BANCO in tirocinio. La risorsa si occuperà di vendita al banco e del contatto con il cliente⁦. Iniziale tempo determinato da Aprile a Ottobre, Part Time. Settore: Hotel/Turismo. Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione

