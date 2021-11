Marco Giallini in Umbria per il nuovo film "Il Principe di Roma": cercasi comparse, i requisiti richiesti

Ciak in Umbria per le riprese del film "Il principe di Roma" che vedrà come protagonista il celebre attore Marco Giallini. Prodotta da Lucky Red con Rai Cinema e in collaborazione con Sky, la pellicola firmata dal regista Edoardo Falcone, come spiega la produzione, "nasce dalla voglia di adattare da un punto di vista tutto italiano e, in particolar modo, romano, il Canto di Natale di Charles Dickens, una storia fantastica, divertente e commovente che nonostante il passare del tempo mantiene ancora un messaggio estremamente attuale".

Nel cast anche Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, il perugino Filippo Timi, Denise Tantucci, Andrea Sartoretti e Giuseppe Battiston. Ad ospitare le riprese umbre tra il 22 e il 27 novembre prossimi sarà Orvieto, con la produzione che cerca comparse (uomini e donne tra i 18 e i 60 anni "disponibili a lavorare come generico per uno po più giorni" in quel periodo di tempo).

I requisiti richiesti

Età compresa tra 18 e 60 anni

Donne: NO COLORI CAPELLI NON NATURALI, altezza max 170, taglia 38, 40, 42, 44, 46

Uomini: NO RASATURE e doppi tagli, no colori di capelli non naturali, taglie: 46, 48, 50, 52;

Disponibile a recarsi a Orvieto (TR) autonomamente - non sono previsti rimborsi benzina

Disponibile nel periodo indicato

Green pass in corso di validità

Non dipendente di pubblica amministrazione