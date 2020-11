Offerte Lavoro a Perugia e Provincia: meccanici, magazzinieri, idraulici, elettricisti, manovali

Tutte le offerte di lavoro per Perugia e provincia per il mese i novembre. Con Perugiatoday.it ti puoi candidare direttamente per un colloquio.

1) Magazziniere Mansione - Randstad Italia, filiale di Città di Castello, sta ricercando, per azienda del settore metalmeccanico, un magazziniere esperto, con disponibilità immediata. Responsabilità: La risorsa si occuperà del carico, scarico, deposito e movimentazione merci all'interno del magazzino. Competenze: Si richiedono pregressa e consolidata esperienza nella mansione, domicilio nelle zone limitrofe a Città di Castello ed Umbertide, abilitazione all'utilizzo di carrelli elevatori e disponibilità a lavorare sia su due turni che a spezzato.

2)TIROCINIO ADDETTO AL MAGAZZINO - Per azienda cliente operante nel settore automotive ricerchiamo una risorsa da inserire in tirocinio come addetto al magazzino.

Responsabilità: La risorsa individuata si occuperà delle seguenti mansioni: carico e scarico merci; preparazione merce; picking; compilazione e verifica della documentazione fiscale e amministrativa (ricezione ed emissione bolle, etc).

Competenze - Requisiti richiesti: residenza o domicilio nella provincia di Perugia; disponibilità full-time dal lunedì al venerdì (sabato a rotazione) dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; automunito.

3)AUTISTA PATENTE C/E - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente un AUTISTA PATENTE C/E. Si richiede preferibile esperienza pregressa nel ruolo, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo indeterminato.

4) ELETTRICISTA CIVILE - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente un ELETTRICISTA CIVILE. Si richiede indispensabile esperienza pregressa su civile o industriale, preferibile titolo di studi ad indirizzo tecnico, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo determinato.

5)IDRAULICO - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente un IDRAULICO. Si richiede preferibile esperienza pregressa su civile e/o industriale, preferibile titolo di studi ad indirizzo tecnico, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG).Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

Candidati per questo lavoro →

6)MANOVALE EDILE - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente settore edile un MANOVALE. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo determinato.

7) MECCANICO - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente un MECCANICO. Si richiede indispensabile esperienza pregressa nel ruolo, preferibile titolo di studi ad indirizzo tecnico, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

Candidati per questo lavoro →

8) PROGRAMMATORE PLC SIEMENS - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente un PROGRAMMATORE PLC SIEMENS. Si richiede indispensabile esperienza pregressa nel ruolo, titolo di studi ad indirizzo tecnico informatico/elettronico, esperienza su ambiente di programmazione Siemens Step 7, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

Candidati per questo lavoro →