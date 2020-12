Offerte di Lavoro per Perugia e provincia a dicembre: infermieri, oss, meccanici, operai, ingegneri e store manager

Tutti i posti di lavoro messi a disposizione delle aziende tramite agenzie di selezione del personale. Le offerte riguardano Perugia e Provincia. Con il nostro sito ti puoi candidare direttamente per il colloquio.

Operai - Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per importante azienda del territorio diverse figure. Responsabilità: Le figure saranno inserite all'interno dei vari reparti produttivi. Competenze - Le figure ricercate sono addetti al montaggio, addetti all'uso di macchine di prima lavorazione lamiere, addetti alla logistica con uso di carrello elevatore, addetti alla verniciatura. É richiesta esperienza, anche se breve, nella mansione per la quale ci si candida. Per la posizione di addetto alla logistica è richiesto il possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore. Zona di lavoro: Bastia Umbra

Meccanico - Randstad Italia Spa, divisione Technical, ricerca per azienda operante nel settore automotive un meccanico. Responsabilità: candidato sarà inserito in stage all'interno dell'officina. Competenze: Titolo richiesto: perito meccanico o qualifica professionale equivalente. Esperienza non richiesta. Durata 6 mesi.

Zona di lavoro: Perugia.

Addetto/a paghe e contributi - Ricerchiamo per Studio Commerciale di Perugia una risorsa da inserire con esperienza maturata in Paghe e Contributi. La figura ricercata ha conseguito una formazione preferibilmente di Laurea ad indirizzo Economico ed è autonoma nelle seguenti attività: pratiche di assunzioni e cessazioni, calcolo delle buste paga per l'elaborazione dei cedolini, compilazione della modulistica richiesta dagli enti previdenziali e assicurativi preposti in base ai termini previsti dalla normativa del lavoro. L'orario di lavoro previsto è part time pari a 20 h settimanali distribuite con flessibilità. Proponiamo contratto iniziale di quattro mesi, finalizzato ad un successivo inserimento stabile. Categoria Professionale: Finanza / Contabilità Settore: CONSULENZA Città: Perugia (Perugia). Esperienza lavorativa: Addetto paghe e contributi - 24 mesi. Istruzione: Diploma / Accademia Laurea Triennale - Economico / Giuridico - Economia e amministrazione delle imprese

Candidati per questo lavoro →

Ingegnere civile - Sei un neo laureato in ingegneria civile? Sei alla ricerca di un ambiente lavorativo sfidante e stimolante? Sei disponibile a fare trasferte? Ti piace lavorare in team e reputi di aver attitudine alla leadership? Se la risposta alle seguenti domande è sì, candidati alla seguente offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Categoria Professionale: Progettisti / Design / Grafici. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

Agente - settore pos e pagamenti elettronici - MansioneRandstad Italia Spa, divisione Permanent Placement, ricerca per una Società leader del mercato dei pagamenti elettronici appartenente al Gruppo BNL ai fini di un importante progetto per l’ampliamento della rete commerciale, un: Agente - settore pos e pagamenti elettronici. Responsabilità. La figura ricercata dovrà essere brillante dinamica ed intraprendente, sensibile ed interessata ai temi dell’innovazione e delle nuove tecnologie, motivata al raggiungimento dei risultati e con buone doti di sviluppo delle relazioni interpersonali. Il profilo avrà l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità di business e di vendere soluzioni di pagamenti elettronici a imprese e liberi professionisti. Si richiede: Diploma; Esperienza pregressa nella vendita di almeno 2 anni nella vendita di prodotti o servizi;Ottima capacità relazionale e propensione alla clientela; Buona conoscenza dei principali strumenti informatici (Smartphone/Tablet/PC); Possesso della partita iva o disponibilità ad aprirla. Si offre: Contratto di Agente Plurimandatario -

COMMERCIALE SETTORE INFISSI - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per importante azienda cliente settore metalmeccanico un COMMERCIALE SETTORE INFISSI. Si richiede indispensabile esperienza pregressa nel ruolo, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

TECNICO DI LABORATORIO - Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per azienda ospedaliera di Perugia e AUSL UMBRIA 1 ricerca tecnici di laboratorio. Responsabilità: La risorsa si occuperà di attività quali analisi e ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche, e in particolare di: biochimica, microbiologia, parassitologia e virologia, farmaco-tossicologia, immunologia, patologia clinica, ematologia, immunoematologia, biologia molecolare, citologia e di istopatologia. Requisiti richiesti: laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e iscrizione all'albo; disponibilità immediata; automuniti. Orario di lavoro: 36 ore settimanali su turni.



OSS - Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per azienda ospedaliera di Perugia e AUSL UMBRIA 1 ricerca figure di oss. In relazione all'emergenza Coronavirus, sono previsti inserimenti con carattere di urgenza in un contesto professionale e specializzato dove i candidati si occuperanno delle attività di propria competenza e dei controlli individualizzati rivolti ai pazienti. Responsabilità: Vengono richieste le seguenti attività: aiuto nelle operazioni di cura, vestizione e alimentazione, interventi di natura igienico-sanitaria, rilevamento dei parametri vitali, piccole medicazioni. Competenze: la qualifica di operatore socio sanitario, disponibilità immediata, automuniti. Orario di lavoro: 36 ore settimanali su turni.

INFERMIERE - Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per azienda ospedaliera di Perugia e AUSL UMBRIA 1 ricerca infermieri. L'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, ha creato la necessità di potenziare gli organici delle strutture sanitarie sia pubbliche che private, su tutto il territorio nazionale. In ragione di ciò, la struttura nostra cliente ci ha attivato per implementare il proprio staff infermieristico. L'inserimento avverrà in un contesto professionale e specializzato dove i candidati si occuperanno delle prestazioni infermieristiche generali e dei controlli individualizzati rivolti ai pazienti. Nello specifico alcune attività: Somministrazione di terapie, Medicazioni, Interazione con i pazienti e monitoraggio condizioni cliniche. Compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione. Competenze. I candidati avranno i seguenti requisiti: Laurea Triennale in scienze infermieristiche, o titolo equipollente (con riconoscimento in Italia, se conseguito all'Estero) e conseguente iscrizione all'albo FNOPI. Disponibilità immediata. Automuniti. Orario di lavoro: 36 ore settimanali su turni.

STORE MANAGER - Randstad Italia spa, filiale di Città di Castello, ricerca per azienda cliente operante nel settore GDO/Retail, un STORE MANAGER per punto vendita di Città di Castello con disponibilità immediata. Responsabilità: La risorsa si occuperà della gestione del personale, della gestione amministrativa/contabile del punto vendita, della consulenza al cliente in particolar modo per prodotti di uso cosmetico e per la casa. Sarà impegnata anche in mansioni operative quali carico/scarico merce. Competenze: Si richiede esperienza di almeno 2 anni di vendita al pubblico e di gestione del team di lavoro. Completano il profilo buona dialettica, propensione al contatto con il pubblico, problem solving e capacità di gestire lo stress. Si richiede disponibilità a lavorare full time dal lunedì alla domenica sia su turni che su spezzato.