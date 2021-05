Offerte di Lavoro a Perugia e provincia: 7 possibilità di assunzione, ecco cosa cercano le aziende

Con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio di lavoro per la posizione interessata. Ecco cosa richiede il mercato di casa nostra con urgenza.

1)AUTISTA PATENTE CE Orienta Spa ricerca urgentemente per azienda cliente di Perugia, 1 autista in possesso di patente CE per consegne surgelati nei territorio di Marche e Toscana.

Si richiede esperienza pregressa, possesso della patente di guida CE, CQC, CARTA TACHIGRAFICA, disponibilità immediata, puntualità e affidabilità. Si offre iniziale contratto di somministrazione a scopo assunzione a lungo termine. possesso della patente di guida E, CQC, CARTA TACHIGRAFICA, disponibilità immediata, puntualità e affidabilità.

2) Addetti/e alle vendite gioielli - Adecco Roma Sales&Merchandising ricerca per azienda leader nella produzione e distribuzione di gioielli. 1 Addetti/e alle vendite da inserire in tirocinio formativo.

l/Le tirocinanti, in affiancamento al personale esperto, svolgeranno le seguenti attività legate alla vendita dei prodotti:

- Cura dell'esposizione della merce e del rifornimento degli scaffali

- Allestimento degli scaffali e delle isole promozionali secondo le direttive aziendali

- Preparazione della merce per la vendita

- Fornitura al cliente di suggerimenti su prodotti/articoli

- Erogazione di informazioni tecniche sulle caratteristiche dei prodotti

Durante lo stage i/le tirocinanti acquisiranno competenze nella vendita assistita, imparando a relazionarsi con interlocutori diversi, sviluppando orientamento al cliente, problem solving e spirito di iniziativa. Avranno inoltre la possibilità di comprendere le dinamiche e le logiche di un contesto retail strutturato nonché di familiarizzare con gli strumenti operativi utili a monitorare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi del negozio.

Requisiti:

- diploma,

- buone capacità comunicative e relazionali, capacità di ascolto.

- Durata tirocinio formativo: 6 mesi

- Orario di attività: 40 ore settimanali su turni dal Lunedì alla Domenica

- Indennità di partecipazione: 750€ mensili

- Luogo di lavoro: centro commerciale CC Collestrada

3)Elettricista - Randstad Technical, filiale di Città di Castello, ricerca per importanti aziende dell'Altotevere, elettricisti con disponibilità immediata. Responsabilità:

Le risorse si occuperanno di installazione, manutenzione e cablaggio impianti. Dovranno installare e mettere in opera i quadri, occuparsi dei supporti per i cavi che collegano il quadro all'impianto, stendere le linee di potenza e comando tra quadro e impianto, tagliare e collegare sensore/strumenti di misura a bordo macchina, collegare i vari motori elettrici e risolvere i guasti durante la messa in opera.

4)Impiegato Tecnico_ Area Service - Randstad Talent Selection, divisione Randstad dedicata alla ricerca&selezione di profili qualificati e ad alta specializzazione, seleziona per azienda operante nel settore dell'automazione industriale con sede a Perugia un ingegnere a estrazione meccanica/elettronica da inserire in area service. La risorsa, a diretto riporto del Responsabile Ufficio Service e Area Montaggio, si occuperà delle seguenti principali attività:

- analisi della nuova commessa, coordinamento di risorse interne e di eventuali subfornitori, supervisione sul processo di installazione di nuovi impianti e sulle attività di tutti i reparti aziendali coinvolti;

- pianificazione e organizzazione degli interventi tecnici presso le sedi dei clienti, sia nella fase di nuova installazione che nelle attività di intervento post vendita, coinvolgendo l’ufficio After Sales e gli uffici tecnici ove necessario;

- gestione operativa della trasferta con organizzazione delle attività dei montatori e stima dei tempi, tenuta delle comunicazioni con i clienti e assistenza da remoto per gli operatori in loco, controllo sull’avanzamento dei lavori, predisposizione e archiviazione della documentazione necessaria, coordinamento degli altri reparti aziendali per le attività di loro competenza e validazione finale sull’intervento;

- tenuta dei rapporti e delle comunicazioni con i clienti e con i subfornitori, nonché con tutti i reparti aziendali coinvolti dall’intervento programmato, al fine di garantire un costante e tempestivo scambio di informazioni;

- svolgere una prima analisi e valutazione tecnica sulla richiesta pervenuta dal cliente, garantendo una tempestiva ed efficace gestione di eventuali problematiche insorte sui macchinari, in collaborazione con gli uffici tecnici per individuare cause e soluzioni e predisponendo, se necessario, un intervento in loco.

5)SALDATORE - Randstad Technical, filiale di Città di Castello, ricerca per importanti aziende clienti dell'Altotevere, saldatori con disponibilità immediata. Responsabilità:

le risorse si occuperanno di saldatura (prevalentemente a filo) di parti metalliche. Si richiedono esperienza minima di 3 mesi nella mansione, disponibilità immediata, possesso del patentino per la saldatura in corso di validità, disponibilità a lavorare sia su turni che spezzato. Offriamo iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda.

6) Sommelier- La tua passione è il vino? Sei un sommelier? Ti piace il contatto con la clientela? Importante ristorante di pesce sta ricercando un sommelier. Se la risposta alle seguenti domande è sì, candidati all'offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Luogo di lavoro: Foligno. Disponibilità oraria: Totale disponibilità

7) MAGAZZINIERE MULETTO - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore dell'arredamento 1 MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO. Requisiti: Patente del muletto in corso di validità. Utilizzo e conoscenza di muletto retrattile. Esperienza in magazzino (carico, scarico, messa a dimora, asservimento linee produttive) Utilizzo di carrello commissionatore (facoltativo). La risorsa sarà inserita in magazzino e si occuperà del carico scarico e rifornimento linee tramite l'uso di muletto retrattile. Luogo di lavoro Fighille (PG)

