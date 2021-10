Offerte di lavoro a Perugia e Provincia, altre otto opportunità per ottenere un contratto: tutte le posizione

Con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio con la posizione che si è selezionato. Ecco tutte le offerte.

1) ADDETTO PULIZIE - Orienta spa filiale di Pescara ricerca per azienda cliente un ADDETTO PULIZIE industriali per punto vendita catena GDO, con esperienza nella mansione di almeno 6 mesi presso uffici e/o attività commerciali. Orario di lavoro part time(2 h settimanali) da svolgersi il giovedì in uno dei seguenti orari: 6.30-8.30 o 12-14 o 18-20. Si richiede disponibilità a lavorare anche nel week/end e a svolgere lavoro straordinario qualora ci fosse necessità. Indispensabile domicilio in zona e automunito. Si richiede disponibilità anche per il punto vendita sito a CASTIGLIONE DEL LAGO. Inserimento immediato.

2) STAGISTA MAGAZZINIERE - Soluzioni Differenti società specializzata nella ricerca e selezione del personale (Aut. Min. Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 0011159), seleziona candidature per conto di un'affermata e nota azienda cliente del settore metalmeccanico, leader nel settore di sistemi, prodotti e servizi per la mobilità.

Per ampliamento organico ricerchiamo una figura di STAGISTA MAGAZZINIERE per la sede di PERUGIA

In affiancamento al tutor ti occuperai di dare supporto nella gestione degli ordini e nella movimentazione della merce, garantire il buon funzionamento delle attività necessarie per preparare il flusso delle operazioni di magazzino, redigere e aggiornare il planning di carico e scarico, controllare tutta la documentazione per la merce in entrata e in uscita, effettuare registrazioni su apposito software gestionale.

Si richiede una buona conoscenza del pacchetto Office, in particolar modo Excel; • Sei orientato/a al dettaglio e al Problem Solving; • Sei disponibile • Sei in grado di costruire e coltivare rapporti interpersonali basati sulla fiducia.

Cosa offriamo. Inserimento tramite stage 6 mesi ben retribuito finalizzato nel tempo ad un inserimento in azienda e a ruoli di maggiori responsabilità. Orario-full time

3) Neolaureati in Economia - Finanza - Orienta spa per importante studio commerciale di Città di Castello ricerca tirocinanti.Si richiede:

laurea in economica ( ancvhe triennale) Competenze tecniche: ottima conoscenza degli applicativi MS Office (Power Point, Excel, Word) Il tirocinio è finalizzato all' assunzione.

4) Responsabile commerciale settore food - Orienta spa per importante studio commerciale di Città di Castello ricerca tirocinanti.Si richiede: laurea in economica ( ancvhe triennale) Competenze tecniche:

ottima conoscenza degli applicativi MS Office (Power Point, Excel, Word) Il tirocinio è finalizzato all' assunzione.

5) Capo Officina - Orienta spa, per la zona di Perugia, seleziona un Capo Officina, con competenze elettromeccaniche. La risorsa deve avere una formazione di tipo meccanico-meccatronico. Richiesta, ma non indispensabile esperienza di riparazione elettromeccanica su piattaforme aeree e macchine movimento terra/muletti. Completa il profilo la conoscenza di impianti oleodinamici, elettrici ed elettronici in genere o applicati alle macchine da cantiere quali escavatori e/o piattaforme aeree, sollevatori e autogrù. E' richiesta propensione alla leadership, capacità organizzative e gestionali, ambizione nella crescita professionale sua e del suo team.. Sede di lavoro Perugia.

6) Stiratore - Sei uno stiratore a ferro professionista? Hai esperienza nello stiraggio di tessuti preziosi? Se la risposta alle seguenti domande è sì, candidati alla seguente offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Categoria Professionale: Operai Generici- Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

7)Idraulico - Hai esperienza nell'impiantistica idraulica industriale e/o civile? Sei disponibile a trasferte giornaliere? Ti piace il lavoro in team? Stiamo ricercando proprio te! Candidati all'offerta di lavoro. Luogo di lavoro: Foligno. Categoria Professionale: Installazione / Impiantistica / Cantieristica. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

8) Assistente di cucina - Ti piace il mondo della ristorazione? Hai esperienza come aiuto cuoco? Stiamo ricercando un aiuto cuoco per importante ristorante a Foligno. Se la risposta alle seguenti domande è sì, candidati all'offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Categoria Professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi / Chef. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

