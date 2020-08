Offerte di Lavoro per Perugia e provincia: pasticceri, impiegati, magazzinieri, baby sitter, impiegati

Tutte le offerte di lavoro ancora attive per Perugia e provincia al 10 agosto 2020. Con Perugiatoday.it puoi richiedere direttamente un colloquio per la selezione del personale.

1) PASTICCERE/A - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente un/a PASTICCERE/A. Si richiede esperienza pregressa su pasticceria fresca, dolci da cerimonia, preferibili competenze in cake design e qualifica professionale, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Castiglione del Lago (PG). Tipologia contrattuale: part-time 30 ore/sett, tempo determinato, poss. prosecuzione a t.i. - Candidati per questo lavoro →

2) Sales Agent – gioielleria - Per storica azienda del territorio Veneziano, del settore gioielleria e componentistica d’arredo, cerchiamo un/una Agente plurimandatario. La figura si occuperà di gestire ed incrementare i fatturati di zona nel canale delle gioiellerie/complementi d’arredo. Ci rivolgiamo a candidati con un’esperienza di vendita nei settori sopra indicati e che siano dotati di dinamismo, autonomia operativa e rispetto degli obiettivi assegnati. Il trattamento economico è costituito da provvigioni su una zona già attiva e con buon potenziale commerciale e premi su obiettivi; garantita inoltre tutta la formazione e l’affiancamento operativo necessario. Zona di lavoro: MARCHE E UMBRIA Candidati per questo lavoro →

3) IMPIEGATO/A UFFICIO GARE - Nexus Forlì ricerca e seleziona per cliente con sede a Corciano IMPIEGATO/A UFFICIO GARE La risorsa selezionata verrà inserita all'interno dell'ufficio progetti/gare e si occuperà dell'analisi e valutazione degli avvisi delle gare pubbliche, redazione delle offerte, coordinamento e predisposizione documentazione elaborazione dei documenti inerenti. Si valutano profili sia junior che senior. Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria gestionale o Economia; Domicilio in zona; Disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Corciano (PG). Orario di lavoro: full time Contratto: tempo determinato per sostituzione La ricerca è rivolta ad ambosessi (ex L. 198/06) e a tutte le nazionalità (ex D.Lgs. 215/03 e D.Lgs. 216/03). Candidati per questo lavoro →

4) Impiegato/a ufficio progetti - Mansione. Per azienda operante nel settore della logistica, sita a Perugia, ricerchiamo un impiegato/a ufficio progetti. Responsabilità. Il candidato si occuperà dello sviluppo di progetti ed offerte nell’ambito della logistica sanitaria e del BPO (Business Process Outsourcing), che porteranno alla redazione di studi di fattibilità, progetti e offerte.

Competenze: Sono richiesti i seguenti requisiti: Laurea in Ingegneria o Economia. Buona capacità di analisi e padronanza nell’utilizzo di MS Word e MS Excel. Ottima capacità di scrittura. Predisposizione al lavoro in team. Ottime doti organizzative e comunicative. L'azienda offre un iniziale contratto di 1 mese al 3° livello del CCNL multiservizi con possibilità di proroghe

5) AUTISTA PAT C - E - Orienta spa filiale Città di Castello ricerca per azienda settore autotrasporti due autisti con pat C - E e CQC. Un' autista con patente C + CQC per consegne locali (100 km nel raggio di Città di Castello). Un'autista con patente E + CQC per linea nazionale con esperienza nelle consegne nazionali e internazionali. Il candidato ideale è un' autotrasportatore che ha già maturato esperienza nella mansione. Il deposito di partenza si trova a Città di Castello.Si offronto ottime prospettive di inserimento diretto con l'azienda dopo periodo iniziale di prova con agenzia Orienta Candidati per questo lavoro →

6) Magazziniere con patentino muletto - Orienta spa filiale di Città di Castello ricerca magazziniere per importante azienda di trasporto Alta Valle del Tevere. Il candidato ideale deve avere maturato esperienza come magazziniere ed essere in possesso del patentino del muletto. Gli orari di lavoro sono su tre turni pomeridiani a rotazione : 14.00-22.00/ 15.00-23.00/ 16-24.00

