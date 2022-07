Offerte di Lavoro per Perugia e provincia: si cercano autisti, operai, muratori, geometri, informatici, magazzinieri e pasticceri.Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti tramite il sito per un colloquio di lavoro

1) PASTICCIERE/PASTICCIERA - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un PASTICCIERE/PASTICCIERA. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

Orario FullTime. ZONA DI LAVORO: FOLIGNO

2) MURATORE - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore dell'edilizia un MURATORE. Richiesta esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario: Full Time ZONA DI LAVORO: GUALDO CATTANEO

3) AIUTO CUOCO - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un AIUTO CUOCO/A.

Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

Orario FullTime. ZONA DI LAVORO: FOLIGNO

4) ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE GRAFICA - Orienta Spa, Società benefit, filiale di Perugia, ricerca urgentemente per Azienda grafica di Perugia un/a ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE GRAFICA in età di apprendistato da inserire in Stage. L' addetto/a alla produzione grafica, in affiancamento a un tutor, si occuperà delle seguenti attività: impaginare un prodotto grafico preparare l'elaborato per la stampa rifilare, rilegare e confezionare gli stampati.

Non è richiesta esperienza pregressa come addetto/a alla produzione grafica o in settori affini Per lo stage come addetto/a alla produzione grafica si richiede:

Età di apprendistato Interesse alla mansione Si offre iniziale inserimento in Stage con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro: Perugia

5) IMPIEGATO UFFICIO SICUREZZA E FACILITY - e-workspa per Azienda Cliente ricerca un impiegato amministrativo/ Geometra. La figura verrà inserita nell'ufficio ' facility e sicurezza'; La risorsa supporterà il team nelle attività di: supporto all'ufficio nella gestione e tenuta delle pratiche amministrative; genstione e contatti con fornitori; Requisiti essenziali richiesti: - Profilo con esperienza pregressa nel mondo della logistica/facili Diploma di Geometra o indirizzo Tecnico.conoscenza dei principali programmi informatici (Excel, word, autocad2/3D) L'azienda offre: primo contatto in somminsitrazione con possibilità di stabilizzazione in azienda. Orario full time, 40 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì.- CCNL Multiservizi 2/3 livello in base all'esperienza. Sede di lavoro: Corciano (PG) L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 - all'indirizzo web: www.e-workspa.it

6) ADDETTO ALL'IMBALLAGGIO / CONFEZIONAMENTO Orienta spa ricerca per azienda nel settore cartotecnico Il candidato sarà inserito in produzione dove si occuperà dell'imballaggio. L'attività èbuona manualità e a Sono valutati candidati anche alla prima esperienza. Restribuzione CCNL Grafica artigianato. Full time orario spezzato Luogo di lavoro San Giustino (PG)

7) AUTISTA PATENTE E - Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca urgentemente per azienda cliente di FOLIGNO, 1 autista in possesso di patente E. Modalità di lavoro: Full-Time e Linea. Si richiede esperienza pregressa e possesso della patente di guida E, disponibilità immediata, puntualità e affidabilità. Si offre iniziale contratto di somministrazione a scopo assunzione a lungo termine.

Zona di Lavoro: Foligno

8) SISTEMISTA INFORMATICO - Orienta Spa filiale di Perugia, ricerca urgentemente per azienda cliente di Perugia operante nel settore metalmeccanica: UN SISTEMISTA INFORMATICO. La risorsa si occuperà di: Aggiornamento e manutenzione dei sistemi; Gestione quotidiana delle anomalie di sistema; attività di programmazione; Supporto sistemistico / infrastrutturale; Gestione Database e supporto ai colleghi del team. Si offre contratto diretto in azienda.

9) UTISTA CON PATENTE C/CQC - Nexus ricerca per azienda nel settore dei servizi un/a AUTISTA CON PATENTE C/CQC La risorsa selezionata si occuperà di ritiro e consegna merce. RequisitI: Patente di guida C/CQC

Esperienza pregressa nella mansione; Carta Tachigrafica Flessibilità oraria; Contratto e retribuzione da definirsi in base al profilo del candidato. Orario di lavoro: Full time dal lunedi al sabato Luogo di lavoro: Foligno (PG)

10) Magazziniere per Amazon - Adecco ricerca per Amazon Italia Transport SRL, importante azienda multinazionale leader nel settore delle vendite online, magazzinieri; La risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità. Si richiede minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici, disponibilità a lavorare full time su turni notturni. Si richiede autonomia negli spostamenti. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, flessibilità e puntualità. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato Le candidature dovranno essere obbligatoriamente completate al seguente link: https://amazon.force.com/BBJobDetails?Agency=1&isApply=1&reqid=a0R4U00000HnfTe. Città: Magione (Perugia)