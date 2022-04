Offerte di lavoro per Perugia e provincia: otto nuove opportunità per ottenere un contratto

Nuove offerte di lavoro per Perugia e provincia ricercati dalle agenzie private del territorio su mandato delle imprese di casa nostra. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio

1) ELETTRICISTA IMPIANTI INDUSTRIALI - Orienta spa ricerca per azienda nel settore energia 1 ELETTRICISTA DI IMPIANTI INDUSTRIALI /AUTOMAZIONE

Il candidato ideale ha esperienza nel settore e nella mansione. La risorsa si occuperà delle attività di cablaggi bordo macchina, installazione centraline, passaggio cavi, verifica e manutenzione impianti sia relativi alle automazioni di produzione sia relativi agli impianti elettrici di stabilimento. Saranno valutati sia candidati con esperienza pregressa nella mansione ma anche candidati 'Junior' senza esperienza purchè in posesso di Diploma o qualifica ad indirizzo tecnico / elettronico. Luogo di lavoro Città di castello PG

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/elettricista-impianti-industriali-3qnyw.job

2) Addetto al magazzino - Orienta SpA ricerca per azienda cliente del settore autotrasporti di Città di Castello un addetto al magazzino con patentino del muletto. La risorsa deve aver maturato esperienza nella mansione e si occuperà dell'organizzazione e sistemazione del magazzino, carico e scarico merci in arrivo, bolle e spedizioni. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con concreta possibilità di inserimento in azienda.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-al-magazzino-3sv2b.job

3) TECNICO ELETTRONICO - Orienta Spa, agenzia per il lavoro ricerca urgentemente per azienda cliente di Perugia, operante nel settore della segnaletica stradale d un tecnico elettronico da inserire nel proprio organico.

Requisiti richiesti:

- assemblaggio circuiti stampati (PCB, Printed Circuit Board), componenti e dispositivi elettronici;

- conoscenza o formazione scolastica delle tecnologie per la costruzione di circuiti stampati, come la THT (Through-Hole Technology) e la SMT (Surface Mount Technology);

- installazione attrezzature e sistemi elettronici, tarature, calibrazione e collaudo;

- disegno tecnico con uso di programmi 3D quali SOLIDWORKS;

- conoscenza o formazione scolastica di linguaggi di programmazione quali 'Assembler', ' VB. NET', 'VBA';

Si offre assunzione iniziale con prospettive di inserimento a tempo indeterminato.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/tecnico-elettronico-3t7tj.job

4) addetto al montaggio meccanico -Per solida azienda cliente in forte espansione specializzata in carpenteria metallica in ferro, acciaio ed alluminio di Passignano sul Trasimeno ricerchiamo Addetto al montaggio meccanico .

La figura ricercata si occuperà dell'assemblaggio di particolari meccanici anche con componentistica idraulica e pneumatica , sulla base di schede di lavoro e disegni tecnici.

Proponiamo contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva proroga. Orario di lavoro spezzato giornaliero : 8-17 e sul turno mattutino : 6-14. Categoria Professionale: Operai Generici. Settore: AUTOMOTIVE

Città: Passignano Sul Trasimeno (Perugia)

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-al-montaggio-meccanico-3u1m0.job

5) Magazziniere - Per prestigiosa azienda metalmeccanica di Marsciano ricerchiamo Addetto al Magazzino. La risorsa, che ha maturato consolidata esperienza nella posizione preferibilmente in aziende di produzione, si occuperà: del contatto con i fornitori per gli approvvigionamenti, del controllo della merce in ingresso, dello stoccaggio in magazzino, della preparazione delle spedizioni, della movimentazione tramite utilizzo del muletto. E’ richiesta ottima conoscenza del pacchetto office . Completano il profilo doti di precisione e capacità di lavorare in team. L’orario di lavoro è full time su orario spezzato giornaliero 8-17. Proponiamo contratto iniziale in somministrazione di dei mesi , finalizzato ad una successiva stabilizzazione in azienda. Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti. Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA. Città: Marsciano (Perugia)

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/magazziniere-3u1lq.job

6) TIROCINANTE ADETTO/A ALLA GRIGLIA - Orienta Spa, ricerca per ristorante/pub di Ponte San Giovanni un ADDETTO/A ALLA GRIGLIA da inserire in tirocinio della durata di 6 mesi. Mansioni: cuocere carni e pesci che si grigliano. Si richiede disponibilità full time. Preferibilmente automunito/a. Sede di lavoro: Ponte San Giovanni. Tipologia d' inserimento: Stage 6 mesi.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/tirocinante-adetto-a-alla-griglia-3t89b.job

7) Consulente Fiscale_Perugia - Adecco Italia Spa, divisione Financial Services, seleziona per importante Società di consulenza fiscale, legale ed aziendale di Perugia un/una consulente fiscale. Costituisce titolo preferenziale l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Si offre: collaborazione a partita iva, full time. In caso di assunzione, ai sensi del D.L. n. 127/2021 l'accesso al luogo di lavoro sarà subordinato al possesso e, su richiesta, all'esibizione di green pass in corso di validità. Categoria Professionale: Finanza / Contabilità

Città: Perugia (Perugia)

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/consulente-fiscale_perugia-3u0pq.job