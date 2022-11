Offerte di lavoro per Perugia e provincia: ecco 10 figure professionali richieste dal mercato del lavoro privato

Con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio con l'agenzia del lavoro per la posizione preferita. Basta cliccare seguendo le indicazioni sotto la descrizione della posizione richiesta.

1) OPERAIO METALMECCANICO Orienta Spa ricerca per azienda metalmeccanica, zona Foligno, operai metalmeccanici specializzati e non da inserire in produzione. Si richiede disponibilità immediata. Una minima esperienza nel settore è gradita e costituirà titolo preferenziale nella ricerca. Si offre iniziale contratto a termine con scopo assunzione, CCNL Metalmeccanici ed orario full time. Sede di lavoro: Foligno (PG)

3) MAGAZZINIERE - Orienta spa, seleziona per azienda di Foligno 1 figura di MAGAZZINIERE. La risorsa deve aver maturato esperienza, anche minima nell'ambito della logistica di magazzino. Luogo di lavoro: Foligno

4) OPERAIO GENERICO - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente di SPOLETO (PG) nel settore fotografico una figura da inserire come OPERAIO GENERICO. La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e dinamico. Si richiedeno manualità e precisione. Luogo di lavoro: SPOLETO (PG) Orario di lavoro: FullTime dal lunedì al venerdì

5) IMPIEGATO/A CONTABILE - Orienta SpA ricerca per Studio professionale un impiegato amministrativo/contabile.

La risorsa deve essere laureata in economia e deve aver maturato almeno due anni di esperienza nella mansione. Si richiede esperienza in campo contabile, registrazione fatture e bilancio. Si offre contratto di inserimento finalizzato all'assunzione Luogo di lavoro Città Castello (PG): economia, paghe, contributi, 730

6) IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - Orienta spa, ricerca per azienda cliente di Foligno, un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/O con esperienza, anche minima, maturata nella mansione. La risorsa si occuperà di: prima nota contabile, fatturazione attiva e passiva, gestione scadenziario, riscossioni, pagamenti

7) HELP DESK INFORMATICO - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore fotografico una figura da inserire come ADDETTO HELP DESK INFORMATICO. La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e dinamico. Si richiedeno dimestichezza informatica e buoni doti comunicative.

Luogo di lavoro: SPOLETO (PG) Orario di lavoro: FullTime dal lunedì al venerdì

8) FRESATORE CNC - Orienta Spa, agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente nel settore metalmeccanico un FRESATORE si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata al lavoro su turni. Zona di lavoro: TREVI

9) PASTICCIERE ESPERTO CATERING - Orienta Spa, Agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente nel settore dei CATERING/RISTORAZIONE

un PASTICCIERE ESPERTO PER CATERING. Il candidato deve aver maturato una solida esperienza nella mansione. DISPONIBILITà IMMEDIATA Zona di Lavoro: FOLIGNO

10) TECNICO ELETTRONICO - Orienta Spa, agenzia per il lavoro ricerca urgentemente per azienda cliente di Perugia, operante nel settore della segnaletica stradale d un tecnico elettronico da inserire nel proprio organico. Requisiti richiesti: assemblaggio circuiti stampati (PCB, Printed Circuit Board), componenti e dispositivi elettronici; conoscenza o formazione scolastica delle tecnologie per la costruzione di circuiti stampati, come la THT (Through-Hole Technology) e la SMT (Surface Mount Technology); installazione attrezzature e sistemi elettronici, tarature, calibrazione e collaudo; disegno tecnico con uso di programmi 3D quali SOLIDWORKS; conoscenza o formazione scolastica di linguaggi di programmazione quali 'Assembler', ' VB. NET', 'VBA'. Si offre assunzione iniziale con prospettive di inserimento a tempo indeterminato.

