Offerte di Lavoro per Perugia e Provincia, a metà maggio si cercano: addetti alla contabilità, un barman, un assistente alla poltrona ed un addetto Gdo

Un addetto alla contabilità, un barman, un assistente alla poltrona ed un addetto alla sala di un supermercato. Sono le figure professionali che l’agenzia di lavoro interinale “Somministrazione lavoro srl” del capoluogo umbro sta cercando per conto di attività professionali e commerciali operative a Perugia e a Bastia Umbra.

ECCO I PROFILI RICHIESTI

Un addetto alla contabilità full time per importante studio di consulenza di Perugia. La figura ricercata sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante di un importante studio di consulenza con oltre 60 anni di storia, con prospettive di crescita, formazione continua ed inserimento diretto ed immediato con inquadramento contrattuale in base all’esperienza maturata. Sono richiesti quattro anni di esperienza nella mansione maturata all’interno di studi professionali, ottima conoscenza della contabilità generale, buona conoscenza del programma di contabilità Team System e/o Easy Thema, orientamento al cliente, buone capacità relazionali e problem solving. Il contratto di assunzione sarà di tre mesi con successiva possibilità di stabilizzazione;

Un barman con contratto part-time, per un locale del centro storico di Perugia. La figura ricercata sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di preparare, creare, sperimentare e miscelare cocktail e long drink tradizionali ed innovativi, preparandoli in modo coreografico e spettacolare per intrattenere i clienti, di gestire la pulizia, l’ordine e il rifornimento della cocktail workstation. Sono necessarie esperienza nella mansione maggiore di due anni, autonomia e flessibilità. Possibilità di contratto a tempo determinato con prospettiva;

Un assistente alla poltrona full-time per importante studio odontoiatrico di Perugia. La risorsa sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà della preparazione della postazione di lavoro, di preparare i materiali dentali, di assistere il dentista durante gli interventi sui pazienti e della pulizia e sterilizzazione degli strumenti per le operazioni odontoiatriche. Sono richiesti attestato Aso, pro attività, motivazione e disponibilità immediata. Inserimento diretto in azienda con contratto di apprendistato;

Un addetto full-time 40 ore alla sala di un supermercato di Bastia Umbra. La risorsa sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di disporre i prodotti negli scaffali, della vendita e dell’assistenza alla clientela e delle operazioni di cassa. I requisiti sono esperienza pregressa nella mansione anche minima, motivazione e flessibilità, disponibilità immediata e a lavorare nel weekend. Il contratto iniziale sarà di 2-3 mesi con successiva possibilità di stabilizzazione.