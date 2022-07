Offerte di Lavoro per Perugia, Corciano, Terni e Massa Martana: dal barista al bancone di un supermercato

“Soluzione lavoro spa” è alla ricerca di fare figure professionali per realtà economiche ed esercizi commerciali operanti nel capoluogo umbro, a Corciano, a Terni e a Massa Martana: un perito chimico, un barista, un addetto al banco gastronomia e alla contabilità, un impiegato uffici acquisti ed uno stagista in un ufficio di risorse umane.

1)Un addetto al banco gastronomia per un supermercato di Terni. La figura ricercata lavorerà in base ai turni, in un ambiente dinamico e stimolante, e si occuperà della vendita al pubblico di prodotti alimentari non preconfezionati, in particolare di formaggi, salumi e prodotti di gastronomia, dell’accoglienza del cliente e darà consigli rispetto alle esigenze espresse. I requisiti sono esperienza pregressa nella mansione anche minima, motivazione e flessibilità e disponibilità a lavorare nel weekend. L’iniziale contratto è a termine, con prospettive di inserimento diretto in azienda;

2) Un addetto alla contabilità full time per uno studio di consulenza di Perugia con oltre 60 anni di storia. La figura ricercata sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante, con prospettive di crescita, formazione continua ed inserimento diretto ed immediato con inquadramento contrattuale in base all’esperienza maturata. Sono richiesti due anni di esperienza nella mansione maturata all’interno di studi professionali, ottima conoscenza della contabilità generale, orientamento al cliente e buone capacità relazionali, problem solving. Contratto di assunzione di tre mesi, con successiva possibilità di stabilizzazione;

3) Un impiegato ufficio acquisti per consolidata azienda multiservizi umbra, di Massa Martana, da anni impegnata nell’acquisizione del Know how di servizi creati ad hoc per facilitare e migliorare la vita delle persone. La risorsa lavorerà in un ambiente dinamico ed in forte crescita e verrà inserita all’interno dell’ufficio acquisti dedicato al settore dell’impiantistica. Le mansioni principali saranno analisi dei fabbisogni, inserimento ordini, monitoraggio dell’approvvigionamento dei materiali, ricerca nuovi fornitori, sollecito fornitori e gestione clienti. Sono richiesti esperienza pregressa di almeno due anni nel settore dell’impiantistica, diploma o laurea, ottimo utilizzo degli strumenti informatici, predisposizione al contatto con il pubblico e buone doti organizzative. Durata iniziale del contratto di sei mesi, con possibilità di inserimento a tempo indeterminato;

4) Uno stagista in ufficio Hr di Massa Martana. La risorsa lavorerà in un ambiente dinamico e in forte crescita e verrà inserita all’interno dell’ufficio risorse umane in affiancamento al tutor e si occuperà di supporto nelle varie fasi della selezione (stesura job description, screening curricula, interviste telefoniche, colloqui), supporto nella fase dell’onboarding del neoassunto, fornire supporto amministrativo per l’intero ciclo di vita del dipendente (pratiche di assunzioni, cessazioni, cambiamento di livello, compilazione fogli presenze, malattie e ferie) e valutazione delle performance e pianificazione della formazione delle risorse in base ai fabbisogni individuali e aziendali. Sono necessari laurea triennale o magistrale in materie umanistiche, sarebbe preferibile un master in Human Resource, buon utilizzo degli strumenti informatici, dinamicità e passione e curiosità per il mondo delle risorse umane. Durata iniziale del contratto di sei mesi, con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.