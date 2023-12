Lavoro - Operai, addetti alla stireria, al banco gastronomia e idraulici, le offerte della settimana

Sono quattro le figure professionali ricercate dall’agenzia “Soluzione lavoro spa” del capoluogo umbro per altrettante realtà imprenditoriali di Città di Castello, Magione, Perugia e Santa Maria degli Angeli: operai, addetti alla stireria e al banco gastronomia e idraulici.

Operaio full time per l’area di produzione di un’azienda operante nel settore cartotecnico a Città di Castello. I requisiti della risorsa ricercata, che lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante con possibilità di crescita all’interno di una realtà in forte espansione, sono il diploma di istituto tecnico, dimestichezza con strumenti tecnologici, dinamismo e buona manualità, disponibilità immediata e l’aver maturato esperienza nella mansione rappresenta un requisito preferenziale. Contratto a tempo determinato in somministrazione con successiva possibilità di stabilizzazione;

Addetto alla stireria full time per azienda operante nel settore tessile a Magione. Sono richieste esperienza pregressa di almeno un anno e proattività e motivazione. Contratto a tempo indeterminato;

Addetto al banco gastronomia full time per supermercato di Perugia. La figura ricercata si occuperà della vendita al pubblico di prodotti alimentari non preconfezionati, in particolare formaggi, salumi e prodotti di gastronomia, dell’accoglienza del cliente, consigliandolo rispetto alle esigenze espresse. I requisiti sono motivazione, flessibilità, disponibilità immediata e a lavorare nel weekend;

Idraulico full time per importante azienda operante nel settore delle installazioni di impianti termici e tecnologici a Santa Maria degli Angeli. La risorsa si occuperà, in un ambiente dinamico e stimolante, di assemblaggio e montaggio delle caldaie, della verifica dell’impianto idraulico e di altre attività similari. Sono richieste esperienza pregressa nella mansione di almeno di due anni, flessibilità e disponibilità a effettuare trasferte nella regione Umbria. Contratto a tempo indeterminato.