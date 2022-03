Offerte di lavoro di fine marzo per Perugia e provincia: otto occasioni per ottenere un contratto

Tutte le offerte di lavoro per Perugia e provincia per fine marzo 2022. Con Perugia Today puoi direttamente candidarti per un colloquio con l'agenzia di reclutamente.

1) PIZZAIOLO - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un PIZZAIOLO. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario FullTime. ZONA DI LAVORO: FOLIGNO

2) Magazziniere/Mulettista - Orienta SpA ricerca per aziende clienti dell'Alta Valle del Tevere magazzinieri/mulettisti in grado di lavorare in altezza e di sorreggere pesi. Si offre contratto a tempo determinato con ottime possibilità di inserimento in azienda.

3) AIUTO ELETTRICISTA - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore energia e telecomunicazioni 1 aiuto elettricista. Il candidato ideale ha il diploma ad indirizzo elettrico e una piccola esperienza nel settore. Il candidato svolegerà la mansione di aiuto elettricista e sarà affiancato nella sua attività. Saranno valutati anche candidati neo diplomati. Luogo di lavoro Città di castello (PG),

4) Operaio metalmeccanico - Per importante azienda metalmeccanica di Spoleto stiamo ricercando operai per attività varie nell'industria metalmeccanica. In particolare si preferiscono candidati con esperienza anche minima nell'utilizzo di macchine utensili oppure nella saldatura a filo di carpenteria metallica oppure in ambito di verniciatura. E' gradita la capacità di lettura del disegno meccanico. La risorsa sarà inserita in un contesto di lavoro di squadra con attività su catena di assemblaggio meccanico e avrà l'opportunità di acquisire nuove competenze. Si richiede precisione, puntualità, conoscenza della normativa di salute e sicurezza. Necessaria disponibilità a lavorare su 3 turni e flessibilità oraria. Città: Spoleto (Perugia). Patenti: B. Disponibilità oraria: Full Time. Candidati per questo lavoro →

5) Ingegnere Civile - Adecco ricerca per azienda di impiantistica un ingegnere civile. La risosqrsa si occuperà di di progettazione cantieristica/ambientale, lavori zRequisiti: possesso di laurea in Ingegneria civil. csbuona conoscenza di software di progettazione 2d tipo CAD. Disponibilità a brevi sopralluoghi nei cantieri in territorio nazionale. Completano il profilo propensione al problem solving, orientamento al rispetto dei tempi, capacità di lavorare in team e in autonomia. Sede di Lavoro: Cittò di Castello (PG). E' previsto inserimento a tempo indeterminato e inquadramento proporzionato al livello di esperienza. Città: Città Di Castello (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

6) TIROCINIO AREA RISORSE UMANE E POLITICHE ATTIVE - Orienta spa filiale di Città di Castello ricerca urgentemente per stage interno un neo laureato preferibilmente a indirizzo umanistico/sociologico.

La risorsa si occuperà di: screening cv, front- office e affiancherà la sezione politiche attive. Si offre stage retribuito di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. E' richiesta predisposizione a rapporti interpersonali e intraprendenza. Luogo di lavoro Città di Castello. Interazione con il pubblico sècreening, colloqui.selezione

7) STAGE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E RISORSE UMANE - Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, ricerca Stagista per l'area Politiche Attive del Lavoro e Formazione. La risorsa sarà inserita all'interno del team di Politiche Attive Umbria e dopo una formazione iniziale si occuperà di:

- accoglienza degli utenti e verifica dei requisiti per i partecipanti ai percorsi di politica attiva del lavoro e formazione

- (in affiancamento) colloqui di orientamento

- supporto alla ricollocazione professionale degli utenti

- supporto al team nella rendicontazione di percorsi di servizi al lavoro e formazione

- inserimento dati nel gestionale dedicato.

Si richiede: laurea in materie umanistiche, forte interesse verso le tematiche di politiche attive e formazione, massima precisione, puntualità e ottime doti organizzative, carattere estroverso e capacità di relazione col pubblico preferibili esperienze pregresse, anche brevi, nelle politiche attive o ambito commerciale/ a contatto col pubblico. Luogo di Lavoro: Foligno (PG). Orario di Lavoro: FullTime -

8) ADDETTO AL MONTAGGIO - Per prestigiosa azienda di produzione cliente ricerchiamo 15 addetti al montaggio. Le risorse ricercate hanno maturato un'esperienza in attività di montaggio ed assemblaggio preferibilmente in ambito meccanico. Proponiamo contratto iniziale di tre mesi, con successiva proroga. Orario di lavoro previsto: spezzato giornaliero. Luogo di lavoro: Bastia Umbra. Categoria Professionale: Operai Generici. Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA. Città: Bastia Umbra (Perugia). Esperienza lavorativa: Montatore meccanico - 24 mesi - Operaio Generico Metalmeccanico - 24 mesi. Istruzione: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito per la meccanica - Licenza Media. Competenze richieste: Meccanica - Montaggio Meccanico, livello Buono- Produzione - Assemblaggio, livello Buono. Disponibilità oraria: Full Time Disp. Turni con notte.

