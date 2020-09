Offerte di Lavoro a Perugia e provincia: operaio, elettrauto, grande distribuzione, infermieri

Le occasioni di lavoro a Perugia e provincia. Con Perugiatoday.it ti puoi candidare per un colloquio con le agenzie.

1) INFERMIERI - Mansione Randstad Italia, filiale di Foligno ricerca n. 3 INFERMIERI PROFESSIONALI. Responsabilità: Le risorse inserite dovranno svolgere i diversi compiti legati alla professione presso strutture private. Competenze: E' richiesta laurea in scienze infermieristiche, iscrizione OPI, preferibile esperienza, anche minima e disponibilità immediata. Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettive d'inserimento diretto in azienda.

Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/infermieri-3nujy.job

2) OPERAIO - MANUTENTORE MECCANICO - Settore: Industria E Manodopera / Logistica e Trasporti / Manutentore Meccanico. Azienda: Orienta. Sede di lavoro: Perugia. Orienta spa ricerca per azienda cliente un manutentore meccanico. La risorsa si occuperà della manutenzione dei macchinari in produzione. E' richiesta conoscenza in ambito meccanico. Diploma ad indirizzo meccanico o elettrico. Luogo di lavoro zona Citerna (PG)

Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/operaio-manutentore-meccanico-3nfl1.job

3) ELETTRAUTO - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente un ELETTRAUTO. Si richiede preferibile esperienza pregressa nel ruolo, titolo di studi ad indirizzo meccanico o meccatronico, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

Candidati per questo lavoro: https://www.perugiatoday.it/annunci/elettrauto-3nuhf.job

4) ADDETTO BANCO TAGLIO - PER IMPORTANTE CATENA DELLA GDO SIAMO ALLA RICERCA DI UN ADDETTO/A AL BANCO TAGLIO CON ESPERIENZA NEL RUOLO DI ALMENO 6 MESI. SI RICHIEDE POSSESSO DELL'ATTESTATO HACCP E DISPONIBILITÀ A LAVORARE SU TURNI ANCHE FESTIVI.

Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-banco-taglio-3nf1e.job

