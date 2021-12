Offerte di lavoro a Perugia e provincia, 12 contratti tramite agenzie private: tutti i profili richiesti dalle aziende

Altre 12 offerte di lavoro a tempo determinato e indeterminato per Perugia e provincia. Le offerte di lavoro delle agenzie private di ricerca personale per le aziende. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio.

1) Addetta vendite junior - Randstad Italia, per storica azienda cliente sita a Perugia, ricerca n°1 addetta alla vendita junior. Si offre un contratto a tempo determinato in sostituzione di maternità, finalizzato ad un'eventuale apprendistato o ad un'assunzione diretta. Orario di lavoro full time dal lunedì alla domenica, su turni o eventuale turno spezzato dalle 10 alle 19.30.

Competenze: Lavoro di gruppo, team building ed altri dettagli tecnici costituiscono requisiti molto importanti nella fase di selezione. Completano il profilo attitudine al ruolo ed una fortissima volontà di crescita e di mettersi in gioco.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/addetta-vendite-junior-3tahd.job

2) ADDETTO/A ALLE RISORSE UMANE-STAGE - Nexus Ravenna ricerca per azienda cliente del settore multiservizi un/a ADDETTO/A ALLE RISORSE UMANE da inserire in STAGE. Le principali responsabilità sono: Attività di front office, gestione delle mail e delle telefonate; Supporto alla attività di reclutamento e selezione del personale (pubblicazione annunci, colloqui telefonici ed in presenza); Organizzazione visite mediche per neoassunti; Pratiche amministrative come contratti, proroghe, cessazioni, rilevazione e gestione delle presenze mensili.

I requisiti necessari per lo svolgimento del ruolo sono: Disponibilità immediata full-time; Preferibile Laurea in ambito umanistico/economico/giuridico; Dinamicità e flessibilità; Predisposizione ai rapporti interpersonali; Automunito.

Luogo di lavoro: CORCIANO (PG) .

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-a-alle-risorse-umane-stage-3tafh.job

3) Verniciatore - Per azienda metalmeccanica di Umbertide siamo alla ricerca di un verniciatore anche con esperienza con minima nelle varie fasi della lavorazione su componenti di carpenteria metallica, vetroresina o plastica. Il candidato ideale è in grado di operare in maniera autonoma nel reparto sia per attività di ritocchi manuali che di verniciatura a spruzzo, deve saper gestire le scorte delle materie prime e la corretta conservazione. All'occorrenza la risorsa potrebbe essere coinvolta in attività di ispezioni nella fase di controlli preventivi alla spedizione del prodotto. Gradito patentino per il carrello elevatore per movimentare la carpenterie ingombrante, flessibilità di orario e proattività. Città: Umbertide (Perugia). Competenze richieste: Verniciatura - Verniciatura a mano; Verniciatura - Verniciatura a spruzzo; Verniciatura - Verniciatura a polvere

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/verniciatore-3ta67.job

4) Tecnico Ascensorista Manutentore - Ricerchiamo per società leader nel settore Tecnico Ascensorista Manutentore . La risorsa si occuperà di attività di manutenzione, riparazione e ammodernamento del parco impianti - ascensori/montacarichi/scale e tappeti mobili, attraverso un attento e costante presidio degli aspetti tecnici, nel rispetto delle regole aziendali e delle normative in materia di sicurezza e ambiente. Si recherà presso gli impianti per svolgere l'attività di manutenzione e riparazione su impianti elevatori e riceverà richiesta di intervento su chiamata del cliente, Eseguirà, inoltre, le riparazioni di pronto intervento,

Caratteristiche: Diploma ad indirizzo tecnico; Patentino di abilitazione alla manutenzione di impianti ascensoristici; 3/5 anni di precedente esperienza nel settore in qualità di manutentore ascensorista. Necessaria residenza su Perugia e provincia (o disponibilità a trasferirvisi). Inserimento con contratto a tempo indeterminato.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/tecnico-ascensorista-manutentore-3ta53.job

5)Tecnico Elettronico - Ricerco per inserimento diretto un TECNICO ELETTRONICO . Il candidato sarà inserito in azienda in forte sviluppo e sviluppata in un'area di strumentazione chimica con forte sviluppo tecnologico . Il candidato si occuperà di assemblaggio meccanico, elettrico ed elettronico di componenti della strumentazione scientifica ad uso chimico e microbiologico per applicazioni chimiche, farmaceutiche ,alimentari. Si occuperà anche di attività di collaudo interno e controllo qualità, nonché di assistenza tecnica della strumentazione stessa.

REQUISITI: Diploma di perito elettronico /elettrotecnico /meccanico; Disponibilità ad un contratto di apprendistato; Forte

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/tecnico-elettronico-3sxmu.job

6) TECNICO SISTEMISTA - R1 Group, digital partner con sedi a Roma, Milano, Perugia, Napoli e Genova, lavora con le più importanti aziende del settore pubblico e privato, contribuendo allo sviluppo ed al consolidamento del loro business. La capogruppo, R1 [link] oggi è riconosciuta come uno dei partner tecnologici più affidabili per intraprendere importanti progetti di integrazione di sistemi, grazie alle competenze tecniche del personale ed alla solidità finanziaria certificata con Rating 1 CRIBIS D&B.

Nell'ottica di un potenziamento dell'organico aziendale, R1 Group è alla ricerca di un TECNICO SISTEMISTA SENIOR da inserire presso la propria sede di PERUGIA. La risorsa selezionata si occuperà, sin dalle prime fasi di: supporto alla prevendita, progettazione ed implementazione di infrastrutture mediamente complesse, con successivo supporto post vendita.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/tecnico-sistemista-pg-t186a22603-3qqs7.job

7) Sales Account - Settore Software - Randstad Italia, Divisione Permanent Placement, per conto di una multinazionale che opera sul mercato con un software indirizzato al settore della sanità privata, in fortissima espansione, dinamica, con veloci possibilità di crescita ricerca una figura di Sales Account per un'attività di sviluppo orientata ad incrementare ed ampliare la clientela.

La risorsa inserita si occuperà di: ampliamento e gestione una lista di potenziali clienti inserita in database; telefonata di presa appuntamento; gestione degli appuntamenti e presentazione dell'offerta commerciale

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/sales-account-settore-software-3ta7e.job

8) OPERAIO METALMECCANICO GENERICO JUNIOR Orienta Spa, Filiale di Perugia ricerca urgentemente per azienda metalmeccanica di Valfabbrica, 3 operai junior per il supporto alla produzione. Si richiedono disponibilità ad imparare e ad effettuare diverse mansioni in aiuto all'attività lavorativa. Una minima esperienza nel settore è gradita e costituirà titolo preferenziale nella ricerca. Si offre iniziale contratto a termine con scopo assunzione, CCNL Metalmeccanici ed orario full time. Sede di lavoro: Valfabbrica (PG)

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato a scopo assunzione.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/operaio-metalmeccanico-generico-junior-3rllu.job

9) Geometra - Orienta Spa, ricerca per azienda cliente settore metalmeccanico 2 GEOMETRI. Il candidato ideale possiede: conoscenza di AUTOCAD 2D/3D; conoscenza dell'inglese. Completano il profilo: passione per il disegno e la progettazione meccanica, precisione, problem solving e buone doti relazionali. Si offre contratto temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/geometra-3rmoz.job

10) ADDETTO PULIZIE - Orienta spa filiale di Pescara ricerca per azienda cliente un ADDETTO PULIZIE industriali per punto vendita catena GDO, con esperienza nella mansione di almeno 6 mesi presso uffici e/o attività commerciali. Orario di lavoro part time(2 h settimanali) da svolgersi il giovedì in uno dei seguenti orari: 6.30-8.30 o 12-14 o 18-20. Si richiede disponibilità a lavorare anche nel week/end e a svolgere lavoro straordinario qualora ci fosse necessità. Indispensabile domicilio in zona e automunito. Si richiede disponibilità anche per il punto vendita sito a CASTIGLIONE DEL LAGO. Inserimento immediato.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-pulizie-3rnj8.job

11) CABLATORE QUADRI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALI - La nostra azienda cliente si posiziona sul mercato di riferimento come una delle più specializzate nella Progettazione, sviluppo e costruzione di Quadri elettrici di comando e automazione. Siamo interessati ad entrare in contatto con candidati in possesso di un Diploma Tecnico ad indirizzo Elettrotecnico, Elettronico e che abbiano maturato un minimo di esperienza nel ruolo nel settore di riferimento (preferibile) Al candidato selezionato non dovranno mancare puntualità, dinamismo, predisposizione al lavoro di Team, capacità di gestire e risolvere un problema in autonomia e ottime capacità relazionali.

In cambio garantiamo la possibilità di entrare a far parte di una società solida, organizzata e particolarmente apprezzata dai Clienti del settore. L’opportunità prevede un percorso di formazione e crescita professionale, con possibilità di stabilizzazione attraverso CCNL come da categoria, finalizzato a tempo indeterminato.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/cablatore-quadri-di-automazione-industriali-3sxaz.job

12) Operaio settore tessile - Sei un appassionato di sartoria? Hai qualche esperienza nel mondo del tessile? Hai dimestichezza con i sistemi informatici? Stiamo ricercano un operaio da inserire all'interno di un'importante azienda tessile. Se la risposta alle precedenti domande è sì, candidati all'offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Città: Foligno (Perugia)

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/operaio-settore-tessile-3t9kf.job