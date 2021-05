Offerte di lavoro a Perugia e Provincia: 10 occasioni per ottenere un contratto subito, le figure richieste

Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio per la posizione che preferisci

1)OPERAIO EDILE - Orienta spa ricerca per azienda nel settore edile OPERAI EDILI - MURATORI.

La risorsa deve aver maturato esperienza nella mansione di Operaio edile di cantiere e possibilmente è già in possesso del corso sulla sicurezza 16 H. Si offre contratto temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato.

2)MURATORE - Orienta spa ricerca per azienda nel settore edile OPERAI EDILI - MURATORI.

La risorsa deve aver maturato esperienza nella mansione di Operaio edile di cantiere e possibilmente è già in possesso del corso sulla sicurezza 16H. Si offre contratto temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato.

3) OPERAIO EDILE/ POSATORE CAPPOTTO TERMICO - Orienta Spa, ricerca urgentemente per importante azienda edile di Gualdo Cattaneo un OPERAIO EDILE con esperienza in posa di cappotto termico, intonaco, tinteggiatura, lavori di muratura.

Requisiti fondamentali: esperienza pregressa, residenza in zone limitrofe, serietà, affidabilità, velocità di esecuzione, precisione, autonomia. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno temporaneo a scopo assunzione.

4)CARTONGESSISTA - IMBIANCHINO - Orienta spa ricerca per azienda edile operai IMBIANCHINI - CARTONGESSISTI Il candidato ideale ha esperienza nel campo edile e nelle mansioni sopra riportate. Luogo di lavoro Zona Umbertide - Città di Castello (PG)

CARTONGESSO

MANOVALE

IMBIANCHINO

5)ADDETTO/A LOGISTICA E CONSEGNE - Orienta Spa, filiale di Perugia, ricerca urgentemente OPERATORE ADDETTO ALLA LOGISTICA E CONSEGNE, diplomato, con esperienza nel ruolo, per mansioni di supporto alla logistica, gestione materiale e consegne, per azienda di Ponte San Giovanni operante nel settore ricambistica auto. Soffre contratto temporaneo con scopo assunzione a tempo indeterminato.

6) ELETTRAUTO - Orienta Spa, filiale di Perugia, ricerca urgentemente un elettrauto esperto e competente nell'installazione, riparazione e manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche degli autoveicoli. Al candidato si richiede una esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore e buona capacità relazionale con i clienti. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato Esperienza: elettrauto o simili: 2 anni (Obbligatorio). Si offre contratto temporaneo scopo assunzione a tempo indeterminato.

7)Geometra - Orienta Spa, ricerca, per azienda zona Corciano, un Geometra. Si richiede diploma di geometra, esperienza anche breve nella mansione di geometra e preferibilmente conoscenza dei Software PRIMUS e BIM. Si offre contratto temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato.

8) QUADRISTA/CABLATORE ELETTRICO INDUSTRIALE - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda cliente di Perugia, specializzata in progettazione, installazione e manutenzione impianti elettrici, un QUADRISTA/CABLATORE ELETTRICO INDUSTRIALE.

Il quadrista all'interno dell'officina, si occuperà in autonomia di cablaggio di quadri elettrici. E' richiesta:

comprovata esperienza nel ruolo di elettricista quadrista (minimo 5 anni); ottima manualità; ottima lettura schema elettrico esperienza nella posa in cantiere dei quadri cablati. Si offre contratto temporaneo scopo assunzione a tempo indeterminato.

Orario di Lavoro: full time

9)INSEGNANTE LINGUA FRANCESE - Orienta Spa, filiale di Perugia ricerca urgentemente un/una insegnante di francese madrelingua qualificato/a per corsi in sede e corsi online. Si richiede professionalità ed esperienza pregressa in corsi di formazione. Ottima conoscenza lingua francese.

10) Baby-sitter - Cerchi lavoro come baby-sitter? Le Cicogne, divisione di Orienta dedicata al Family Care, sta cercando baby-sitter su Perugia. Requisiti Richiesti: Diploma di Scuola Superiore, costituisce titolo preferenziale essere in possesso del certificato BLS;

Preferibile esperienza pregressa su neonati e/o bambini in età scolare; Essere in grado di relazionarsi con il bambino/i e con la sua famiglia. Prendersi cura dell'igiene dei bambini. Gestire e supervisionare i bambini: organizzare attività ricreative, aiutarli nei compiti e nelle attività quotidiane Completano i profilo capacità organizzative, affidabilità e serietà, Orario di Lavoro: disponibilità sia Full Time che Part Time in base all'esigenza, Si offre un contratto di lavoro subordinato. La retribuzione sarà commisurata all'esperienza. Per completare la tua registrazione dovrai accedere sul nostro portale www.lecicogne.net: lì potrai vedere tutte le proposte pubblicate dai genitori nella tua città e scegliere quella più adatta alle tue esigenze!

Ti aspettiamo! Le Cicogne - divisione Orienta

