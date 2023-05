Offerte di lavoro a maggio per Perugia e Provincia: 10 occasioni per un contratto immediato, ecco i ruoli richiesti. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio per la figura lavorativa scelta.

1) Cuoco/aiuto cuoco - Orienta spa ricerca per nota azienda cliente leader nel settore alimentare un\\a CUOCO\\A e dovrà :Partecipare a showcooking nazionali;

Effettuare controllo qualità della produzione. Sei il candidato ideale se possiedi questi requisiti: Diploma istituto Alberghiero; Esperienza pregressa in ristoranti, anche breve; Si richiede inoltre disponibilità a lavorare in giorni festivi programmati per partecipare a showcooking e capacità di lavorare in team. Luogo di lavoro: Pietralunga (PG). Orario di lavoro: Full time. Offerta contrattuale: Contratto a tempo determianto con possibilità di assunzione in azienda. Candidati per questo lavoro →

2) AUTISTA PATENTE C - EDILIZIA .- Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore EDILE. un AUTISTA PATENTE C con esperienza come MANOVALE EDILE/MURATORE. Requisiti richiesti: Esperienza (anche minima) nella mansione E Patente C.

La risorsa, una volta constatata l'idoneità al ruolo, dovrà seguire un corso di formazione specifica totalmente a carico dell'azienda. Zona di Lavoro: Cantieri nella provincia di Perugia, possibilità di brevi trasferte giornaliere fuori regione. Si offre contratto di lavoro temporaneo a scopo assunzione stabile e livello contrattuale da stabilire in base all'esperienza. Candidati per questo lavoro →

3) OPERAI EDILI SPECIALIZZATI Orienta Spa Società Benefit, ricerca urgentemente per importante azienda cliente di Perugia operante nel settore edile: Carpentieri edili; Muratori specializzati; Cartongessisti. Si richiede: comprovata esperienza in cantiere; buona manualità; disponibilità immediata. Si offre inziale contratto in somministrazione a termine determinato con successiva possibilità di inserimento in azienda.

Orario di lavoro: Full time. Sede di lavoro: Prov. di Perugia. Candidati per questo lavoro →

4)IMPIEGATO/A CONTABILE - Orienta SpA ricerca per Studio professionale un impiegato amministrativo/contabile. La risorsa deve essere laureata in economia e deve aver maturato almeno due anni di esperienza nella mansione. Si richiede esperienza in campo contabile, registrazione fatture e bilancio. Si offre contratto di inserimento finalizzato all'assunzione Luogo di lavoro Città Castello (PG). lavoro: economia, paghe, contributi, 730. Candidati per questo lavoro →

5) HELP DESK INFORMATICO - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore fotografico una figura da inserire come ADDETTO HELP DESK INFORMATICO. La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e dinamico. Si richiedeno dimestichezza informatica e buoni doti comunicative.

Luogo di lavoro: SPOLETO (PG). Orario di lavoro: FullTime dal lunedì al venerdì. Candidati per questo lavoro →

6) OPERAIO GENERICO - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente di SPOLETO (PG) nel settore fotografico una figura da inserire come OPERAIO GENERICO. La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e dinamico. Si richiedeno manualità e precisione. Luogo di lavoro: SPOLETO (PG)

Orario di lavoro: FullTime dal lunedì al venerdì. Candidati per questo lavoro →

7) PASTICCIERE ESPERTO CATERING - Orienta Spa, Agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente nel settore dei CATERING/RISTORAZIONE

un PASTICCIERE ESPERTO PER CATERING Il candidato deve aver maturato una solida esperienza nella mansione. DISPONIBILITà IMMEDIATA. Zona di Lavoro: FOLIGNO, Candidati per questo lavoro →

8) MAGAZZINIERE - Orienta spa, seleziona per azienda di Foligno 1 figura di MAGAZZINIERE. La risorsa deve aver maturato esperienza, anche minima nell'ambito della logistica di magazzino. Luogo di lavoro: Foligno. Candidati per questo lavoro →

9) OPERAIO METALMECCANICO - Orienta Spa ricerca per azienda metalmeccanica, zona Foligno, operai metalmeccanici specializzati e non da inserire in produzione. Si richiede disponibilità immediata. Una minima esperienza nel settore è gradita e costituirà titolo preferenziale nella ricerca. Si offre iniziale contratto a termine con scopo assunzione, CCNL Metalmeccanici ed orario full time. Sede di lavoro: Foligno (PG)

Candidati per questo lavoro →

10) IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - Orienta spa, ricerca per azienda cliente di Foligno, un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/O con esperienza, anche minima, maturata nella mansione. La risorsa si occuperà di: prima nota contabile, fatturazione attiva e passiva, gestione scadenziario, riscossioni

pagamenti. Candidati per questo lavoro →