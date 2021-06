Occasioni di lavoro, Enel Energia assume: come candidarsi

Enel Energia assume personale in Umbria. Come spiega una nota è stata attivata "la campagna di selezione per Agenti e per nuove strutture di Agenzia specializzati nella vendita nel mondo business, per promuovere le offerte e le opportunità di Enel Energia dedicate alle Pmi. Sul territorio umbro Enel Energia potrà assumere circa 30 professionisti ed attivare collaborazioni con agenzie partner".

E ancora: "Le strutture ed i soggetti interessati possono inviare la propria candidatura, insieme all’autorizzazione al trattamento dei dati personali, all’indirizzo mail giorgio.testuzza@enel.com inserendo nell’oggetto dell’email anche la dicitura “Umbria” ed esprimendo nel testo della stessa la provincia/e di preferenza, oppure contattare 328-7264879. Ad interloquire con i candidati saranno direttamente il responsabile canale indiretto Business Umbria ed i channel manager che operano sul territorio regionale".