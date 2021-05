Nuove attività in centro storico: ai nastri di partenza Turan 2 di via Pinella, cioccolato d'autore

Ai nastri di partenza Turan 2 di via Pinella. Oltre all’esercizio principale in piazza IV Novembre, sarà attivo quello di via Calderini. Ne avevamo anticipato le coordinate un paio di mesi fa [Da pizza al cono a scuola di cioccolato: in via Pinella si cambia. A breve l’apertura (perugiatoday.it)]. Si tratta di attendere ancora un paio di settimane e, ai primi di giugno, vedremo attiva la scuola di cioccolato nella sede ex Pizza al cono. Auguriamo alla casa del cioccolato una maggiore fortuna. Della quale esistono tutte le premesse. Il primo punto di forza sta nella tradizione alta della pasticcera Barbara Baglioni, con casa madre all’Elce e all’ex Bar Turreno.

Il Turan 2 avrà per registe le figlie Giorgia e Giulia, inossidabile coppia G&G, con doppia iniziale, come quelle della mamma B&B (per Barbara Baglioni). Turan, nome che definisce la divinità etrusca, identificata con la dea greca Afrodite, della quale ha completamente assunto l’aspetto e le caratteristiche. Ma, nel nostro caso, non solo la dea dell’amore, ma protettrice della bellezza, del buon vivere, del gusto. Del “buon” gusto. Sarà centro di produzione e di commercio al dettaglio. Al piano superiore, le macchine e il know how per produrre cioccolato di qualità. Ma anche confetteria, come recita l’insegna fresca d’installazione.

Dunque, dal produttore al consumatore. Con una pennellata di savoir faire. Insomma, oltre a gustare, si potrà vedere il percorso attraverso il quale, utilizzando materie prime di qualità, si attinge il risultato di prodotto dolciario di rango.