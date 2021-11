Nuove aperture a Perugia, lo show room unico in Italia

Boffi|DePadova, network leader nell’alto design per arredamento di interni ed espressione del made in Italy al 100%, inaugura una nuovo show room in Italia. E per farlo ha pensato a Perugia dove la partnership con Barlozzini Interiors dà vita all’apertura del nuovo Boffi Studio, primo in Italia.

Lo spazio, in via Briganti al civico 99, di 300 mq è pensato per fondere i sistemi Boffi, gli arredi contemporanei De Padova, e le collezione Time & Style ?dition, l’ultima nata dalla partnership con l’azienda giapponese Time & Style.