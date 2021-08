Nuove aperture: McDonald’s sbarca a Corciano, 61 nuovi posti di lavoro

McDonald’s sbarca anche a Corciano. Il fast food apre sabato 28 agosto in via Antonio Gramsci e dà lavoro a 61 persone.

Il nuovo locale, dotato di 218 posti tra interno ed esterno, è completo di corsia McDrive e McCafé.

Il nuovo locale di Corciano potrà accogliere e servire i clienti in sala e nel proprio dehors, da domenica a giovedì, dalle ore 7:00 alle 24:00, venerdì e sabato dalle ore 7:00 alle 1:00, nel rispetto delle norme vigenti. Sette giorni su sette, nelle medesime fasce orarie, sarà inoltre possibile usufruire del servizio di asporto, disciplinato in modo rigoroso per garantire la sicurezza e la salute dei clienti e dei dipendenti. Gli ingressi nel ristorante sono contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità contactless dal personale. L’ordinazione può avvenire in autonomia ai kiosk, per i quali McDonald’s ha messo in atto procedure straordinarie di pulizia e igienizzazione, o in cassa.

Per il ristorante di Corciano sarà inoltre attivo il servizio McDrive, operativo da domenica a giovedì, dalle ore 7:00 alle 2:00, venerdì e sabato h24. È disponibile anche il servizio McDelivery.