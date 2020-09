NUOVE APERTURE Mango sbarca al Quasar Village: moda, sostenibilità e innovazione

Mango sbarca al Quasar Village,dopo una intensa trattativa, uno dei leader internazionali del settore fashion , presente in ben 118 paesi del mondo, arriva finalmente in Umbria. Stiamo parlando di Mango, con sede a Barcellona, che vanta oltre 2200 store di medie e grandi superfici nel mondo. Dal Design Center “The Hangar" ogni anno vengono progettati piu’ di 18.000 capi e accessori per donne, uomini e bambini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L'obiettivo del brand è quello di innovare ed unire attraverso la passione per lo stile e la cultura. Mango veste una donna giovane e professionale con capi di alta qualità, che rimangono impeccabili e che permettono di esprimere il proprio stile. L'azienda è tra le fondatrici del movimento per la moda sostenibile e mira a trasformare la produzione mondiale basandosi sui tre pilastri della sostenibilità: fattore ambientale, sociale ed economico". Mango è approdato al Quasar grazie ad un gruppo imprenditoriale perugino , attivo da anni e con un management giovane, con lo scopo di portare innovazione positiva e economia.