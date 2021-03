Nuove aperture in centro storico, in piazza Matteotti sbarca "Morsi" con oltre 90 varietà di panini

Al civico 41 di piazza Matteotti andremo avanti a… morsi. Si chiama infatti “Morsi” il locale che prende il posto della patatina di Mr. Chips.

Il titolare è un ristoratore con vasta e qualificata esperienza nel settore. Offrirà panini gourmet da asporto con caratteristiche di unicità. Dunque: assoluta sicurezza e niente servizio ai tavoli. “Somministreremo una scelta di panini belli e abbondanti, mai visti in città”, dice.

Tipo hamburger?

“Niente affatto. Prepareremo una gamma vastissima che prevede oltre 90 varietà di panini”.

Tutti a disposizione in contemporanea?

“No. Andranno per fasce orarie: una diversa ‘batteria’ di mattina, pranzo o pomeriggio”.

Possono essere ritenuti un pasto completo?

“Consideri che ogni pezzo non contiene meno di 350 grammi di prodotti di rango”.

Dunque, un’alternativa anche per quanti – per motivi di lavoro – non rientrano a casa per il pranzo?

“Esattamente. Offriremo anche un box pranzo, contenente panino, bevanda e frutta”

Quali bevande?

“Tutte. Ma puntiamo specialmente su una birra artigianale di un produttore conosciuto, che per ora non voglio nominare”.

Per il resto?

“Tutti prodotti di altissima qualità, possibilmente a chilometro zero. Vale per il tartufo e altre specialità”.

Entrerete in (sana) competizione coi concorrenti della zona?

“Niente affatto. Non faremmo panino ‘con’ prosciutto, porchetta o altro. Si tratterà di gastronomia popolare e insieme raffinata, ricca di invenzione, originale, tutta da scoprire”.

Non ci resta che augurare buona fortuna all’impresa “Morsi”. La cui apertura è prevista intorno al 20 di aprile.