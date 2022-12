NUOVE APERTURE A Corciano arriva il supermercato Md, taglio del nastro il secondo store dell'Umbria della catena

Nuova apertura a Corciano. In via Gagarin, nell’area commerciale di Ellera, ha aperto i battenti il supermercato del gruppo Md, secondo punto vendita in Umbria dopo quello di terni. Lo store, spiega l’azienda, si sviluppa su un’area di 1301 metri quadrati, in gran parte dedicata al food.

Strutturato su sei corsie e con cinque casse disposte su una superficie rettangolare, il punto vendita propone l’assortimento di qualità: dai prodotti stagionali del reparto ortofrutticolo deliziosa frutta e verdura dalla freschezza garantita, ai banchi serviti di macelleria, al settore panetteria con pane caldo tutti i giorni, fino ad arrivare al banco gastronomia con specialità regionali che completano l’offerta del marchio Lettere dall’Italia. I clienti potranno contare sui servizi garantiti da un giovane staff - età media 28 anni - di 18 risorse tra store manager, vice store manager, assistenti e addetti alle vendite.

All’inaugurazione ha preso parte anche l’assessore all’urbanistica del Comune di Corciano, Francesco Mangano.