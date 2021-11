Città di Castello, Euronics investe: raddoppia il negozio e assume nuovo personale

Nuove aperture a Città di Castello. Lo store Euronics del centro commerciale “Castello” di Via Piero della Francesca raddoppia la superficie (pari a 1.200 mq) e darà lavoro a 18 addetti. "Lo staff composto dal personale già presente nel negozio è stato potenziato da nuovi assunti", spiega una nota del gruppo Cds.

“Euronics è una realtà consolidata a Città di Castello grazie a questo negozio, diventato negli anni un punto di riferimento per l’acquisto di elettrodomestici e di prodotti tecnologici. Abbiamo voluto quindi investire per ampliare e rinnovare la location, rendendo così la shopping experience più attuale e ancora più coinvolgente” ha dichiarato Francesco Butali, amministratore delegato di Euronics Gruppo Cds: “Il nostro obiettivo è quello di intercettare i clienti anche delle aree limitrofe e di qualificare ulteriormente la presenza della nostra società in Umbria”.