Nuovo Toyota C-HR, presentazione in grande stile alla Toy Motor di Perugia

Tanti ospiti all’evento che la concessionaria Toy Motor di Perugia ha organizzato per la presentazione del nuovo Toyota C-HR. Una serata esclusiva e spettacolare con una serie di iniziative dedicate al tema dell’evoluzione di quest’auto, ma anche dell’uomo e del pianeta.

“La presentazione del nuovo C-HR – ha spiegato Bruno Bellarosa, responsabile marketing Toy Motor – è un momento importante per noi. L’evento che abbiamo proposto si collega al filone della comunicazione fatta da Toyota, quindi al concetto dell’evoluzione della vettura più iconica prodotta dalla casa giapponese. I presenti hanno potuto assistere e immergersi in un’installazione all’esterno della concessionaria, un’opera d’arte che richiama il tema dell’evoluzione dell’universo. All’interno del nostro salone, unico protagonista in questo periodo è Toyota C-HR e per celebrarlo abbiamo anche proposto delle esibizioni di danza, con coreografie aeree proprio a sottolineare il concetto di evoluzione di quest’arte e abbiamo ospitato un bar tender specializzato nel flair acrobatico, quindi, anche qui esprimiamo la ricerca dell’eccellenza e dell’evoluzione nel concetto di legame con le persone”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L’amministrazione comunale è felice di essere vicino alle imprese che operano nel territorio, soprattutto quando si tratta di imprenditori storici per la città. D’Attoma è un nome importante e nel corso degli anni, grazie anche alle nuove generazioni, è riuscito a produrre, investire e portare grandi risultati. Siamo grati per quello che fa, per le eccellenze che porta nel suo campo e anche per il supporto al tessuto cittadino”. Questo il commento di Clara Pastorelli, assessore allo sport e al commercio del Comune di Perugia

Toyota ha convogliato in questa vettura tutta la capacità evolutiva industriale. “L’ultima nata di casa Toyota, nuovo C-HR – ha commentato Luca Marcomigni, responsabile del brand Toyota di Toy Motor – è sicuramente un’auto dalle linee audaci, in grado di esprimere tanta personalità. Abbiamo quattro motorizzazioni ibride di cui tre full hybrid con un 1800 due ruote motrici, un duemila sia in versione due che quattro ruote motrici e un plugin in grado di percorrere fino a 70 chilometri in modalità completamente elettrica. Toyota è stato il primo marchio a credere nell’elettrificazione dei veicoli, è dal ’97 che commercializza vetture full hybrid, abbiamo una gamma completa che parte dal full hybrid, per passare al full hybrid plugin fino all’elettrico. Un’altra caratteristica di Toyota è avere fino 15 anni di garanzia su tutta la gamma, segno di grande affidabilità”.