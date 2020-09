Nuova opportunità per i giovani diplomati: iscrizioni al corso “Tecnico superiore per il marketing "

Anche per l’anno 2020 la Fondazione ITS Umbria Academy, partecipata attivamente da Confcommercio Umbria e dal suo polo formativo d’eccellenza Università dei Sapori, mette in campo per i giovani diplomati della Regione Umbria al corso gratuito per “Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese, con specializzazione nelle imprese operanti nella filiera ricettivo-turistica”. Sono aperte, fino al prossimo 2 Ottobre, le iscrizioni al corso che è volto a formare i futuri operatori del turismo.

"La figura in uscita dal percorso è una figura poliedrica - spiegano - capace di lavorare in diversi campi e con diverse competenze spendibili in più ambiti: dalle strutture ricettive di diversa natura, con impieghi sia organizzativi che di analisi delle dinamiche di mercato, di booking e di azioni di costumer satisfaction, alla progettazione di campagne promozionali dei territori, al web tourism advertising fino alla promozione on-line dei prodotti e dei servizi turistici".

La sua formazione non può prescindere, inoltre, da una profonda conoscenza dei territori e delle loro eccellenze storiche, culturali ed enogastronomiche con la finalità di promuovere il Made in Italy ed in particolare il Brand Umbria. Per ulteriori informazioni sul percorso formativo visita: https://www.itsumbria.it/pagine/tecnico-superiore-per-il-marketing-e-linternaziona Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 02 Ottobre 2020 al seguente link: https://www.itsumbria.it/its-iscrizione. Per partecipare all'Open Day previsto per Martedì 08 Settembre alle ore 17.30, durante il quale verranno presentati tutti i percorsi formativi di ITS Academy: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-its-umbria-academy-118301584223?aff=ebdssbeac&fbclid=IwAR1Ktxv5y_A7-Qt-PCvHzLOePqG8dI9H1zBTHR2SSYmVMFHZdSI81CwiyJY