Automotive, Satiri Auto inaugura la nuova concessionaria Ford a Perugia

Satiri Auto ha inaugurato la nuova concessionaria Ford a Perugia con una serata esclusiva con istituzioni e partner, mentre oggi si prosegue con una festa per i clienti.

“Un gruppo che ha dimostrato di saper crescere, di saper investire, di puntare sulla diversificazione dei brand e soprattutto sulla competenza. Un’azienda di famiglia, in cui si sono incrociate le mani di tre generazioni, cosa non banale nell’epoca dei grandi gruppi. La storia di questo gruppo ci racconta che ci sono tutti gli strumenti per affrontare il futuro nel migliore dei modi possibili”. Così Michele Fioroni, assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, ha salutato l’apertura da parte della Satiri Auto di una nuova concessionaria Ford a Perugia, in via Piccolpasso.

Per celebrare questo importante traguardo è stata organizzata una serata rivolta a istituzioni e partner dell’azienda, a cui hanno partecipato, insieme a tutta la famiglia Satiri, oltre all’assessore Fioroni, Andrea Romizi, sindaco di Perugia, Margherita Scoccia, assessore all’urbanistica del Comune di Perugia, e Vincenzo Briziarelli, presidente di Confindustria Umbria. “Siamo onorati – ha commentato Silvia Satiri – di poter rappresentare il brand Ford per l’Umbria. Siamo partiti con Ford nel 2017 con un piccolo salone a Gualdo Tadino e oggi rappresentiamo tutta l’Umbria, essendo concessionari esclusivi Ford per l’intera regione. Insieme alle nostre sedi di Perugia e Trevi, da aprile 2023 abbiamo aperto un nuovo show-room a Terni, dando una copertura ampia sul territorio; per noi è una vera soddisfazione poter dare ai nostri clienti un servizio capillare. È anche un grande impegno, perché per la crescita della nostra azienda, abbiamo fatto assunzioni e continueremo ad assumere, la nostra squadra e i nostri clienti sono il motore del nostro successo. Satiri Auto è nel cuore di Perugia e dell’Umbria grazie anche al lavoro svolto da mio padre in più di 50 anni di attività, siamo veramente felici e orgogliosi di essere arrivati qui”.

La nuova concessionaria Ford a Perugia, oltre a servizi di vendita e carrozzeria, ospita un Transit Center con servizi specifici per aziende e clienti business in possesso di veicoli commerciali, riparazioni, vendita, manutenzione e assistenza con orari di apertura prolungati per una maggiore flessibilità.

La serata di inaugurazione ha riservato un importante spazio anche alla solidarietà con una donazione da parte di Satiri Auto all’Associazione umbra per la lotta contro il cancro (Aucc) a sostegno del team di ricercatori dell’Università degli Studi di Perugia coordinato dal professore Giuseppe Servillo, presente alla serata. “Reputiamo che la ricerca in medicina – ha concluso Silvia Satiri – sia alla base di tutto, come lo sono ricerca e sviluppo per le aziende, fondamentale per contribuire a rendere migliore il futuro del nostro Paese e quello delle giovani generazioni”.

I festeggiamenti per l’apertura della nuova concessionaria Ford a Perugia proseguono sabato 22 ottobre con una festa dedicata a tutti i clienti con spettacoli e intrattenimento.