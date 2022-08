Norcia, attivo lo sportello NextAppennino per il supporto a imprese e privati nell'accesso di fondi del Pnrr

Uno sportello territoriale a Norcia accessibile gratuitamente alle imprese e ai potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dal Fondo complementare al PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per le aree danneggiate dai terremoti del 2009 e del 2016 in Centro Italia nell’ambito del programma NextAppennino.

Lo sportello, aperto da oggi e gestito da Sviluppumbria con personale dedicato e appositamente formato da Invitalia, affiancherà quelli già presenti presso le sedi dell’Agenzia di Sviluppo a Foligno, Terni e Perugia con l’obiettivo di promuovere e facilitare l’accesso alle risorse previste dalla Macromisura B del programma.

Sviluppumbria, in convenzione con Invitalia, svolgerà presso le sue sedi e presso lo sportello nursino attività di informazione, orientamento e assistenza tecnica- gestionale nell’attuazione delle sub-misure B1 “Sostegno agli investimenti” e B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie” attraverso il programma NextAppennino, articolato in 11 i bandi, gestiti a livello centrale da Unioncamere e Invitalia, che interessa molteplici tipologie di investimento delle micro, piccole, medie e grandi imprese, con particolare attenzione a quelle aventi sede operativa nel cratere e danneggiate dal sisma, operanti in diversi settori, e che rispecchiano i grandi obiettivi del PNRR nazionale e del Next Generation Ue: la transizione ambientale, la valorizzazione dei beni artistici, ambientali e culturali, delle produzioni locali, l’inclusione sociale, l’occupazione dei giovani e delle donne, l’economia circolare.

Sul portale www.nextappennino.gov.it e su www.sviluppumbria.it per ogni singolo bando è disponibile la scheda sintetica, la modulistica e la normativa di riferimento. Le domande per ciascuna misura potranno essere presentate a partire dal 15 settembre e fino al 15 ottobre 2022. Fanno eccezione il bando relativo ai grandi investimenti che rimarrà aperto dal 1 al 30 settembre, e quello per le iniziative di partenariato per la valorizzazione del patrimonio pubblico, che sarà aperto dal 30 settembre fino al 31 ottobre 2022. Per usufruire dei servizi del nuovo sportello a Norcia, prenotare un appuntamento telefonando allo 0744 80601 e 0742 32681.