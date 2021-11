Nomine & Poltrone, Vincenzo Briziarelli eletto alla guida degli industriali umbri: "Lancio un nuovo Patto per la nostra Regione"

"Dobbiamo lavorare a testa bassa per rendere strutturale questa ripresa economica in Umbria che tutti i dati indicano anche sopra le aspettative. Non deve essere semplicemente un rimbalzo, ma dobbiamo restare ben ancorati": sono le prime parole del presidente Vincenzio Briziarelli, eletto dall'assemblea degli industriali che avrà per vice il ternano Giammarco Urbani. "Gli industriali da soli non possono rendere strutturale questa risalità. Il mio mandato sarà incentrato per un nuovo e grande Patto per l'Umbria aperto a tutte le altre associazioni di categoria, i territori, le forze sociali, le Università, gli istituti di credito e ovviamente l'istituzione Regione". Ecco i profili dei nuovi eletti.

VINCENZO BRIZIARELLI

Nato nel 1973, si laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Perugia. Dopo aver svolto un corso in Business and Administration a Cambridge entra nel 2000 nell’azienda di famiglia Fornaci Briziarelli Marsciano spa, Società fondata nel 1906 e specializzata nella produzione dell’intera gamma di laterizi. Durante il suo percorso professionale, seguendo le aree produzione, acquisti, gestione del personale ed attività immobiliari diviene componente del Consiglio di Amministrazione della FBM nonché Amministratore Delegato. Dal 2011 ricopre la carica di Presidente della Fornaci Briziarelli Marsciano spa.

Altri incarichi: ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente dell'Andil e di Presidente Sezione Laterizi, Manufatti in Cemento ed Estrattiva di Confindustria Umbria. Attualmente è componente del Consiglio Generale di Confindustria Ceramica. È inoltre membro del Consiglio di Amministrazione della Società Agricola Briziarelli srl e Amministratore di alcune



GIAMMARCO URBANI

Giammarco Urbani è nato a Terni il 7 marzo 1975. È Amministratore Delegato della Urbani Tartufi Srl, CEO della Urbani Truffles Usa Corp. e Presidente della Tartufi Morra Srl con sede ad Alba (CN). La Urbani Tartufi, fondata a Scheggino nel 1852, alla sesta generazione, è oggi leader mondiale di mercato nel campo della lavorazione e distribuzione di tartufi e di prodotti a base di tartufi e di funghi grazie alla presenza capillare in Italia e all’estero con numerose filiali negli Stati Uniti, in Asia e in Europa e con un Export al 75% in 80 Paesi.

Dal 2007, inoltre, è stata creata l’Accademia del Tartufo, allo scopo di promuovere la cultura e la conoscenza gastronomica del tartufo nel mondo e nel 2010 nasce il Museo del Tartufo Urbani, luogo di ricordi e testimonianze. Nel 2014 Giammarco Urbani è stato eletto Presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria Umbria, nel 2015 eletto membro di Giunta della Camera di Commercio di Terni, nel 2018 eletto componente del Consiglio di Presidenza del Cluster Agrifood Nazionale.

Dal 2016 al 2020 Presidente della Sezione di Terni di Confindustria Umbria.