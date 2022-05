NOMINE & POLTRONE Gli autotrasportatori della Fai blindano il presidentissimo Fulvi: ecco il nuovo direttivo

La Federazione degli autotrasportatori dell’Umbria (Fai Umbria) si affida per la terza volta consecutiva al presidente Vittore Fulvi. L’assemblea dei soci ha premiato la professionalità e il grande impegno con cui il presidente uscente ha gestito l’associazione sin dalla sua nascita nel 2012. Il rieletto Presidente ha confermato come segretario Carlotta Caponi, che da qualche mese svolge il ruolo anche a livello nazionale. La squadra di Consiglieri invece è composta dai rieletti Augusto Cucchiarini, Maurizio Bagnarelli, Valter Pompili e dai neo eletti Alessio Luttazzi, Valentina Bonacci, Tiziana Natalini, Maurizio Gervasi, Gianluca Miti e Gianluigi Novello. “Ringrazio i soci per la rinnovata fiducia - dichiara il Presidente Vittore Fulvi - che testimonia la bontà del lavoro che è stato svolto in questi anni. Sono orgoglioso di proseguire questo cammino, anche se il momento non è dei migliori per le note vicende che riguardano il nostro settore”.