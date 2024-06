Nomine & Poltrone - Anna Rita Lombardi nuova responsabile di Fiepet Todi

Confesercenti Todi si struttura nominando i responsabili delle varie categorie. Nel corso dell’ultimo consiglio direttivo, Confesercenti Todi ha provveduto alla nomina di Anna Rita Lombardi quale responsabile locale della Federazione italiana esercenti pubblici e turistici.

Una scelta significativa secondo Francesca Chiavari presidente Confesercenti Todi: “Anna Rita Lombardi è un’imprenditrice che opera nel mondo della ristorazione da 40 anni, lavorando prima come dipendente e poi con una sua attività, partecipando tra l’altro ai campionati italiani di Rimini organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi, vincendo la medaglia d’argento per due anni consecutivi – afferma Francesca Chiavari – Siamo certi che Anna Rita Lombardi, con le sue capacità professionale e la sua volontà operativa saprà rappresentare il mondo della ristorazione che nella nostra città e nel nostro territorio conta qualificati imprenditori in questo settore”.

Per Francesca Chiavari “Confesercenti Todi continuerà a svilupparsi e ad essere sempre più presente nella vita economica del territorio grazie al costante aumento del numero degli iscritti e all’attenzione dell’opinione pubblica per le proposte presentate agli amministratori tuderti e ai cittadini in varie importanti occasioni”.