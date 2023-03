Nomine & Poltrone - Francesca Chiara Chiavari è la nuova presidente di Confesercenti Todi

Francesca Chiara Chiavari è stata eletta nuovo presidente di Confesercenti Todi. Al termine dell'assemblea è stato rinnovato anche il direttivo.

All'unanimità è stata eletta presidente Francesca Chiara Chiavari, vicepresidente Fabio Fausti, segretario Elena Poponi, membri del nuovo consiglio direttivo sono Stefania Moroni, Annamaria Vignanelli.

"Molte sono le ragioni - ha dichiarato la presidente Chiavari - che mi hanno indotto ad accettare la candidatura. Tra le tante: l'amore che nutro per la mia città. In questi ultimi anni Todi ha visto molteplici trasformazioni, così come hanno visto profondi cambiamenti ed esigenze diverse gli esercizi commerciali. È mia intenzione, insieme a tutto il direttivo, costruire un'associazione aperta al confronto sulle questioni di categoria, sui progetti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per rendere più accessibili alcuni servizi - ha concluso la neo presidente - Abbiamo intenzione di presentare un programma di iniziative culturali, eventi che rendano più attrattiva la nostra città. Abbiamo anche intenzione di contattare la nostra base associativa periferica, per creare una rete di collaborazione più variegata e più forte. Sarà un impegno non semplice, ma sicuramente sarà una bella avventura da costruire insieme ad altri".