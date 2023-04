Confindustria Umbria, nuove nomine nel Consorzio Energia

Luca Bianconi, Amministratore delegato dell’azienda Polycart di Assisi, è stato confermato alla guida del Consorzio Energia di Confindustria Umbria per il triennio 2023-2026. L’Assemblea, che si è riunita nella sede di Confindustria Umbria a Perugia, ha inoltre eletto il Vicepresidente Alessandro Campanile, di Saci Industrie di Perugia, e rinnovato il Consiglio Direttivo.

Il Consorzio Energia, al quale aderiscono oltre 100 aziende associate a Confindustria Umbria con consumi annui superiori a 500.000 chilowattora, è un gruppo di acquisto e organismo di servizio e coordinamento per le imprese consorziate, che offre assistenza e consulenza sia nell’individuazione dei fornitori di energia che nella risoluzione di specifiche problematiche.

Nel ringraziare l’Assemblea per la sua conferma, il Presidente Bianconi ha ripercorso l’attività svolta dal Consorzio negli ultimi anni e condiviso i progetti futuri.

“Il 2022 – ha ricordato Luca Bianconi – è stato un anno caratterizzato da forti aumenti dei prezzi energetici, causati dal conflitto in Ucraina e dalla crisi del gas, che hanno avuto un impatto molto pesante sulle imprese. Questa situazione ha fatto maturare la consapevolezza che l’approvvigionamento energetico rappresenta un fattore strategico per le imprese che, nonostante le difficoltà e incertezze, hanno dimostrato grande capacità di adattamento. Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre evidenziato quanto sia importante un percorso che, facendo leva sull’efficientamento dei processi produttivi, porti anche alla produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”.

In questo contesto, un ruolo importante rivestono anche le comunità energetiche rinnovabili: “Confindustria Umbria, insieme al Consorzio e alla Sezione Energia, è impegnata a promuoverne lo sviluppo sul territorio – ha sottolineato Luca Bianconi – perché costituiscono un modello innovativo per la produzione, distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Attraverso le comunità energetiche i consumatori finali, quindi industrie ma anche cittadini e pubbliche amministrazioni, diventano infatti protagonisti della transizione energetica, producendo energia da auto-consumare localmente e fornendo così un contributo verso la decarbonizzazione dei processi e la crescita delle fonti rinnovabili”. Il Presidente Bianconi ha poi ringraziato il Vicepresidente uscente Luca Cipiccia, giunto al termine del proprio mandato.

L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo del Consorzio che sarà formato da: Claudio Becchetti, Co.Me.Ar; Giampiero Bilancetti, Salumificio Valtiberino; Stefano Centinari, Ceplast; Francesco Lanzi, La Romana Farine; Francesco Paradisi, Sitem; Pieraldo Passaro, Fornaci Briziarelli Marsciano; Nicola Ricci, Molitoria Umbra; Fabio Riccini, Riccini; Paolo Ridolfi, ISA; Roberto Roscini, Mignini & Petrini; Alfredo Sasso, Eskigel.