L'Umbria al Summer Fancy Food Show di New York

L’Umbria vola a New York per partecipare alla 68/esima edizione del Summer Fancy Food Show, il più importante evento dell’industria alimentare statunitense, che si terrà al Jacob Javits Convention Center di New York dal 23 al 25 giugno. Questo prestigioso salone, che ogni anno ospita tra i 20.000 e i 30.000 buyer specializzati in food, wine, gift and department stores, supermarkets e restaurants, rappresenta una straordinaria opportunità per la commercializzazione, promozione e valorizzazione delle eccellenze umbre.

La missione istituzionale della Regione Umbria, è stata organizzata e guidata dall’Assessore regionale allo Sviluppo Economico con la collaborazione di Sviluppumbria S.p.A. L’obiettivo, si legge nella nota, "è raccontare l'Umbria attraverso i suoi prodotti tipici, esaltando sapori semplici ma capaci di conquistare anche i palati più raffinati. La partecipazione umbra consentirà alle aziende di stabilire relazioni dirette e mirate nel mercato statunitense, facilitando l’accesso ai canali di distribuzione e favorendo l’inserimento di nuove realtà aziendali. Gli Stati Uniti rappresentano il principale partner extra-UE per la regione e il secondo Paese di destinazione dell’export umbro".

E ancora: "La nostra regione - prosegue la nota - sarà presente nel Padiglione Italia con uno stand regionale dedicato, fortemente voluto dall’amministrazione regionale per aumentare la visibilità delle 10 imprese selezionate, che avranno l'opportunità di intrattenere incontri B2B con i numerosi buyer presenti. All’interno dello stand si terranno tre showcooking giornalieri a cura dello chef umbro Andrea Tiberi, che delizierà i buyer con preparazioni e degustazioni di prodotti del territorio. Inoltre, lunedì 24 giugno, lo stand ospiterà l’influencer italiana Aurora Cavallo, nota Cooker Girl che ha conquistato le cucine americane e newyorkesi".

Le eccellenze umbre, conclude la Regione, "saranno presentate anche nel prestigioso negozio Dipalo’s, uno dei punti di riferimento per il fine food a New York. Qui, buyer e stakeholder avranno l’opportunità di scoprire e apprezzare i prodotti del territorio umbro. Il Summer Fancy Food Show rappresenta una vetrina prestigiosa per le eccellenze umbre, rispondendo alla crescente domanda di esportazioni negli Usa e favorendo la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti regionali".