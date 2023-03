Natura, territorio ed eccellenze umbre protagoniste al Vinitaly: il programma

Il vino umbro si appresta a essere tra i protagonisti della 55esima edizione del Vinitaly, che si terrà a Verona Fiere dal 2 al 5 aprile prossimo. Il fil rouge che lega ogni aspetto della presenza umbra al salone del vino veronese, nel Padiglione 2 (stand A9/F9), dall’allestimento al calendario di appuntamenti e animazioni dello spazio espositivo regionale, è riassunto nel claim “Umbria Naturally DIFferent”. Una sintesi dello stretto legame del vino con la natura della regione, con il territorio e le sue eccellenze, di cui il vino stesso è, senza dubbio, uno dei più noti ambasciatori nel mondo, e dell’attenzione crescente alla sostenibilità delle produzioni enologiche regionali. Proprio con l’obiettivo di comunicare tale legame, in linea con il nuovo brand “Umbria, Cuore verde d’Italia”, l’immagine dell’area eventi e il portale d’ingresso al padiglione Umbria sono curati dall’agenzia Armando Testa, in collaborazione con Umbria Top Wines.

Chiaro anche il riferimento al DIF Distretto di Filiera del vino umbro, nato lo scorso agosto, che proprio nei prossimi mesi avvierà l’attività con i primi bandi del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

Nello spazio Umbria saranno presenti 50 espositori, tra aziende vitivinicole e consorzi di tutela (Montefalco, Trasimeno e Torgiano), a cui si aggiunge il Consorzio del Prosciutto di Norcia IGT; oltre 100 saranno le etichette in degustazione nell’Enoteca Regionale.

Il ricco programma dello stand Umbria al Vinitaly prenderà il via con l’inaugurazione ufficiale, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, prevista per le 12,30 di domenica 2 aprile. Seguiranno approfondimenti, degustazioni e animazioni per tutta la durata della fiera veronese, che avranno come protagonisti il vino e il territorio umbro.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 2 APRILE 2023

Ore 12:30 - Inaugurazione ufficiale spazio espositivo

Alla presenza di

Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria

Roberto Morroni, Vice Presidente e Assessore alle Politiche agricole e agroalimentari, Tutela e valorizzazione ambientale Regione dell’Umbria

Massimo Sepiacci, Presidente Umbria Top Wines

Marcello Serafini, Amm.re Unico 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria

Gionni Moscetti, Presidente Assogal Umbria

Pietro Marchi, Presidente AIS Umbria

Le cantine e i partner di Umbria Top Wines

Ore 13:00 - L’eleganza del vino

Incontro a cura di 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria

L’imprenditore Brunello Cucinelli e Riccardo Cotarella, Presidente di Assoenologi e dell’Union Internationale des Oenologues conversano sulle molteplici connessioni tra moda e produzione enologica.

Ore 14:00 - Pranzo degustazione

A cura de Le Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria

I prodotti di eccellenza del territorio saranno proposti in abbinamento ai vini, agli oli Dop e monovarietali e ai pani tipici con focus territoriali alla presenza dei produttori.

Tra i protagonisti gli chef del circuito “Umbrian Evoo Ambassador” Lorenzo Cantoni del Ristorante il Frantoio ad Assisi e Armando Beneduce del Ristorante Nascostoposto a Terni.

Ore 15:00 - I distretti del vino - Esperienze a confronto fra i distretti del cibo e i distretti di filiera della penisola

Incontro a cura di 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria

In attesa dell’uscita del bando ministeriale, l’appuntamento è pensato per mettere a confronto, in una contaminazione di esperienze e suggestioni, le politiche delle Regioni che, sulla filiera del vino, sono riuscite a creare importanti momenti di aggregazione fra tutti i soggetti coinvolti nel processo di sostegno alla cooperazione.

LUNEDÌ 3 APRILE 2023

Ore 14:15 - L’Umbria del vino

A cura di Promocamera Umbria, Azienda speciale della Camera di Commercio dell’Umbria

Presentazione della prossima edizione del concorso L’Umbria del Vino.

Partecipano Federico Sisti, Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria, Roberto Morroni, Assessore alle Politiche Agricole e Agroalimentari della Regione dell’Umbria, Riccardo Cotarella, Capo Panel Commissione degustazione “Umbria del Vino” e Marcello Serafini, Amministratore Unico Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria 3A.

Ore 15:00 - Umbria, Terra da grandi Vini

A cura di Riccardo Cotarella Presidente di Assoenologi e dell’Union Internationale des Oenologues

Una blind taste per conoscere meglio i vini di tutte le Doc e Docg dell’Umbria.

In collaborazione con i Consorzi di Tutela Vini di Montefalco, Orvieto, Trasimeno e Torgiano e AIS Umbria.

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

Ore 15:30 - Manifesto dell’Enoturismo dell’Umbria

A cura di Movimento Turismo del Vino Umbria e Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria

Istituzioni, produttori e organizzazioni del territorio si confrontano su sviluppi e strategie di crescita del comparto per la sostenibilità di aziende vitivinicole e territori.

Modera l’incontro Fabio Piccoli, giornalista e direttore responsabile di Wine Meridian