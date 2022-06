Nascono i Distretti del cibo, per promuovere l'Umbria attraverso la valorizzazione della qualità del cibo e dei prodotti alimentari

Sviluppo del territorio e valorizzazione dell’identità locale grazie ai primi due “distretti del cibo” costituiti in Umbria.

Hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale il Distretto del cibo agroalimentare delle produzioni certificate e tutelate dell’area Trasimeno-Corcianese e il Distretto del cibo agroalimentare delle produzioni certificate e tutelate dell’area sud ovest Orvietano, come annunciato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni, e dai vertici del Gal – Gruppo di azione locale Trasimeno Orvietano.

I distretti si propongono di promuovere la qualità del cibo e dei prodotti alimentari, di rafforzare il tessuto socio-economico del settore agroalimentare in una progettazione di area vasta ed in forma integrata rispetto ai settori del turismo e dell’artigianato di qualità, con uno spirito che tende alla sostenibilità e all’innovazione.

Scopo di ogni Distretto è anche quello di intercettare le risorse finanziarie per il sostegno agli investimenti, alla ricerca e alla promo-commercializzazione, a partire dal bando del Ministero delle politiche agricole, la cui uscita è imminente e che quest’anno è particolarmente ricco, con uno stanziamento di ben 120 milioni di euro previsto nella legge di bilancio per il 2022, e che, con tutta probabilità, porterà almeno tra i 6 e i 7 milioni di euro per ogni Distretto.

“I Distretti del cibo – ha rilevato l’assessore Morroni – sono espressione della nostra strategia di crescita che esalta l’identità e la qualità dell’Umbria. Fungono da ‘trampolino di lancio’ per imprese, istituzioni, comunità locali, Gal, capaci di leggere e interpretare i cambiamenti in atto”.

Soddisfazione per il percorso che ha portato alla formazione dei due Distretti è è stata espressa dal direttore del Gal Trasimeno Orvietano, Francesca Caproni, e dai presidenti dei due Distretti, Romeo Pippi e Gionni Moscetti, che hanno parlato di “scommessa vinta”, frutto di una interlocuzione diretta con le aziende, iniziata durante l’emergenza pandemica, e di un grande lavoro di squadra con imprese e istituzioni.

Alla presentazione sono intervenuti anche il sindaco di Orvieto Roberta Tardani, l’imprenditrice Dominga Cotarella e gli imprenditori Roberto Berioli e Riccardo Prudenzi (consiglieri, rispettivamente, del Distretto Trasimeno-Corcianese e del Distretto Area Sud Ovest Orvietano).