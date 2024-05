Morti sul lavoro, Umbria in zona rossa e in Italia il fenomeno dilaga. Imprenditori: "Tavolo politico per nuova regole salva-vita"

Oggi dobbiamo piangere cinque operai morti nel palermitano, che si vanno ad aggiungere ai quasi duecento già tragicamente spariti nel 2024. Sono numeri inaccettabili per un Paese civile. Bisogna smetterla però con le frasi di circostanza nel giorno in cui si verificano queste tragedie e passare alle azioni concrete che prevengano incidenti che si sarebbero potuti evitare”. Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo. L'Umbria è tra le regioni d'Italia con la percentuale di morti sul lavoro. Come riportato nel report di Vega “alla fine del 2023 le regioni in zona rossa, ovvero con un’incidenza superiore a +25% rispetto alla media nazionale su decessi e incidenti sono Abruzzo, Umbria, Basilicata, Puglia, Molise, Campania e Calabria”.

“In tal senso Confimprenditori promuoverà a breve un tavolo di confronto tra parti sociali, politica, imprese e lavoratori per trovare un accordo al fine di rivedere e rafforzare la normativa sulla sicurezza sul lavoro, garantirne la piena attuazione e migliorare tramite nuovi finanziamenti il sistema dei controlli. Tutto questo dovrà passare attraverso un processo di digitalizzazione e innovazione tecnologica i cui costi non potranno ricadere esclusivamente sulle imprese”.