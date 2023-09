Il gruppo umbro Monetti Spa acquista due marchi storici, Falqui e Zigulì: tornano le caramelle con vitamine

L’innovazione e il progresso viaggiano sul territorio umbro, più precisamente a Città di Castello, con un importante passo verso il futuro del settore farmaceutico.

Il gruppo Monetti Spa, guidato dal giovane e brillante imprenditore Vincenzo Monetti, ha acquisito due storici brand del mercato italiano, Falqui e Zigulì. Queste realtà vantano una lunga tradizione sul territorio nazionale e certamente le caramelle zuccherate alla frutta, vendute in farmacia dal 1960, fanno parte dei ricordi d’infanzia di tante e diverse generazioni.

Con questa operazione, Monetti intende rilanciare il prestigio e la qualità di questi prodotti, integrandoli nella sua holding che comprende già Vim G.Ottaviani, Difar Distribuzione, Farmalife, Fonti di Sassovivo e Tinnitech. L'acquisizione è stata formalizzata il 26 luglio 2023 e rappresenta una sfida ambiziosa e strategica per il futuro del gruppo Monetti Spa, che ha sede a Città di Castello e che si propone come uno dei leader del settore farmaceutico in Italia.

Gli obiettivi del gruppo però non si concentrano solo sulle nuove acquisizioni, ma si muovono verso lo sviluppo di nuove linee di business e un ampliamento della gamma dei prodotti. L’azienda è inoltre sempre più eco friendly e la sostenibilità ambientale è tra i valori fondamentali professati all’interno dell’ambiente lavorativo.

Il futuro del gruppo ha sicuramente delle tinte rosee e fruttate, e il mercato, come anche gli amanti delle zigulì, attende di scoprire la nuova vita dei prodotti Falqui.