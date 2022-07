L'azienda umbra che batte la crisi: accordo raggiunto tra la Molini Fagioli e la catena Pizzaman

La Molini Fagioli di Magione amplia il proprio mercato stringendo una nuova collaborazione ufficiale con Pizzaman, catena di pizzerie nata a Firenze nel 2001 e ora presente in più città toscane. Grazie all’accordo siglato tra i due marchi, la Molini Fagioli si occuperà di fornire farine artigianali di qualità alle pizzerie Pizzaman.

“Siamo molto orgogliosi di poter collaborare con una realtà giovane, affermata e propositiva come Pizzaman – ha dichiarato il direttore commerciale della Molini Fagioli Daniele Belletti –. Metteremo in campo tutte le nostre conoscenze per agevolare la loro voglia di crescita mantenendo però un legame ben saldo con i valori comuni e fondamentali per fare prodotti sani, buoni e genuini. Siamo felici di supportare questo progetto, punto di partenza di tanti altri che stiamo sviluppando”. E ancora: “Con l’affermarsi delle grandi industrie produttrici internazionali, a discapito delle attività di prossimità – ha spiegato ancora Belletti –, per le aziende è aumentata notevolmente l’esigenza di conoscere e toccare con mano le materie prime, il loro territorio e le persone che le producono. Noi crediamo molto in tutto questo, come testimoniano i saldi rapporti con i dipendenti, gli agricoltori e il progetto Oirz (Origine Italia Residuo Zero), una filiera completamente tracciabile che ha l’obiettivo di valorizzare le colline umbre, e di conseguenza i contadini che le lavorano, per ottenere un grano cento per cento italiano di altissima qualità. Per raggiungere questo goal il Molino ha stretto collaborazioni con moltissimi agricoltori locali, fornendo loro un importante supporto economico, assicurando così un’ottima sostenibilità lungo tutta la filiera. Una visione che Pizzaman condivide in pieno”.

Alla ricerca di farine che potessero rappresentare questi valori, Pizzaman ha così contattato la Molini Fagioli per conoscere meglio i suoi prodotti e la sua filosofia di lavoro. Dopo alcuni incontri conoscitivi, sono state organizzate delle giornate al Fagioli Lab di Magione dove i tecnici Molini Fagioli hanno lavorato a quattro mani con i pizzaioli Pizzaman per trovare l’impasto ideale per i loro prodotti.