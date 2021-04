Minimetrò, il Covid impatta sul bilancio: "Nel 2020 perdita di 226.141 euro"

Segno meno. L’Assemblea degli azionisti di Minimetrò S.p.A. ha approvato all’unanimità il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che, spiega una nota dell'azienda, "si è chiuso con una perdita di 226.141 euro, al netto di ammortamenti per 3.425.160 euro, accantonamenti per 80.532 euro e tasse per 21.723 euro".

Per il Minimetrò è un caso 'eccezionale'. Perché, spiega ancora la nota, nella storia è il secondo anno che si chiude con un segno negativo (il primo anno in perdita è stato il 2012)". E il motivo, per la spa, è il coronavirus. "La perdita dell’esercizio - sottolinea l'azienda - è da ricondurre esclusivamente alla “caduta” degli introiti da biglietteria, a causa dall’emergenza Covid-19; rispetto al precedente esercizio la flessione è stata di circa il 65%, ed in valore assoluto pari a 1.554.000 euro. Il contenimento della perdita è stato possibile grazie alla quota di ristoro da parte dello Stato e con la riduzione dei costi di circa l’8% (in valore assoluto pari a 809.617 euro)".

Il bilancio di esercizio fotografa anche il resto della situazione. "Il debito finanziario a lungo termine si è ridotto di 1.549.034 peuro er effetto del regolare pagamento delle rate di finanziamento in scadenza nell’esercizio; si evidenzia che dall’avvio della gestione (2008) la Società ha ridotto il debito complessivo di 17.209.068 euro".

E non è finita qui. La Minimetrò spa annuncia anche che "sono state rinnovate le cariche sociali per il triennio 2021/2023 con la conferma del Revisore Legale dei Conti Roberto Politi e la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, Massimo Carloni (Presidente), Marco Battistini e Raffaella Proietti (sindaci effettivi), Silvio Cipriani e Eugenio Lepri (sindaci supplenti)".