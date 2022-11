MADE IN PERUGIA Premio internazionale e guida mondiale dell'olio: ad azienda perugina Miglior Olio Extra vergine

Il perugino Frantoio Batta ancora una volta conquista una medaglia internazionale per i propri prodotti. Ha ottenuto il premio Miglior Olio Extra vergine di oliva dell’anno con un punteggio di 99/100 nella tredicesima edizione della guida Flos Olei 2023, un vero e proprio viaggio intorno al mondo dell’extravergine di qualità, tra le 500 aziende d’eccellenza provenienti dai 5 continenti, per un totale di 56 paesi.

L’Azienda perugina nata nel 1923 sulla strada San Girolamo, da Ponte San Giovanni a Perugia, estesa su 14 ettari di oliveto con oltre 3400 piante di cui alcuni olivi secolari di Dolce Agogia, tipica della zona, è stata premiata per la qualità del suo prodotto al concorso internazionale Flos Olei.

“Sapere che in una delle più importanti pubblicazioni del settore a livello globale - dichiara il Sindaco Andrea Romizi - la prima e unica guida dedicata alle aziende di produzione olearia di tutto il mondo e ai loro oli extravergine di oliva, selezionati sulla base di un concorso internazionale (la guida viene tradotta in tripla lingua, italiano-inglese, italiano-spagnolo e italiano-cinese), è presente il Frantoio Batta e il suo olio, il migliore dell’anno, ci rende molto orgogliosi. I complimenti di tutta l’Amministrazione ad una delle aziende a conduzione familiare che ha saputo eccellere in qualità e nei servizi ai clienti senza mai dimenticare le tradizioni portate avanti da Giovanni Batta, nonno dell’attuale titolare.”