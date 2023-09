Gambero Rosso, il riconoscimento tre spicchi a “Meunier champagne e pizza” di Corciano

Segnalazioni dei clienti, importanza della location, elogio alla materia prima e i premi speciali. Sono queste alcune delle categorie di Guida Pizzerie d'Italia 2024, del Gambero Rosso, all’interno delle quali si inseriscono le migliori pizze e pizzerie del Belpaese.

L’Umbria, come anche per il vino, non rimane fuori dalle classifiche e “Meunier Champagne e Pizza” di Corciano si aggiudica i tre spicchi con un punteggio di 90 su 100, ottenendo inoltre il premio speciale “Solania Le Pizze dell'Anno” con la pizza Orto. Una pizza a degustazione con pacchetelle di pomodorino del piennolo e lapillo giallo del Vesuvio, burrata pugliese, carciofi fritti, polvere di olive, chips di verdure, cipolle rosse in agrodolce, perlage di prezzemolo e olio extravergine.

Dal ristorante arriva la soddisfazione e la felicità per i traguardi conseguiti, si legge sulla loro pagina Facebook: “Super contenti per la riconferma dei 3 spicchi e dei 90 punti nell’edizione Pizzerie d'Italia 2024 Gambero Rosso. Quest’anno ci portiamo a casa anche un premio speciale, quello per la Pizza dell’Anno. Quale? La Orto, diventata una vera e propria istituzione, intoccabile nel nostro menù”.

E ancora: “L’abbiamo migliorata nel tempo, modificando gli ingredienti e la loro lavorazione, abbiamo studiato la combinazione perfetta tra pizza e olio extravergine d’oliva per valorizzare base e topping ai massimi livelli. Grazie a tutti, vi aspettiamo per assaggiarla”.