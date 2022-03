Sostegno alle famiglie umbre, iniziati i pagamenti dell'Assegno Unico da parte dell'Inps, dalla Regione 500 euro a quasi 800 nuovi nati in Umbria

Sarà un marzo all'insegna dei sostegni di Stato e Regione per quelle famiglie con figli che hanno fatto richiesta sia per l'assegno unico familiare che per il bonus bebè istituito dalla Presidente della Giunta regionale Donatella Tesei dopo i tagli alle spese di rappresentanza e ad altre voci non fondamentali.

LA REGIONE - A patire da questo mese inizieranno ad essere erogati i bonus bebè, consistente in un buono ‘una tantum’ di 500 euro, destinato a ogni nuovo nato nel periodo fra il 1 ottobre 2020 e il 30 settembre 2021. Saranno 775 a beneficiarne, su un totale di 1150 domande, per un ammontare di circa 400mila euro.

INPS - L'istituto in collaborazione con la Banca d’Italia, ha iniziato i pagamenti della prima mensilità di Assegno Unico per circa 5 milioni di figli beneficiari, riferiti a circa 3 milioni di domande presentate tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022. I primi accrediti saranno a disposizione delle famiglie dal 16 marzo e i pagamenti saranno completati da INPS entro il corrente mese. Le domande pervenute a partire da marzo verranno messe in pagamento dal mese successivo a quello di presentazione e, se presentate entro giugno, saranno comprensive degli assegni spettanti a decorrere dal mese di marzo.

Per i beneficiari di Reddito di cittadinanza in possesso dei requisiti necessari per l’assegno unico riceveranno d’ufficio sulla propria carta gli importi spettanti per il mese di marzo a partire da aprile, insieme alla rata di Rdc/Pdc. “Da oggi – commenta il Ministro per la Famiglia Elena Bonetti - le famiglie italiane con figli a carico inizieranno a ricevere gli importi dell’assegno unico e universale. Un giorno importante, che segna concretamente un nuovo passo e ridisegna il paradigma delle scelte nelle politiche familiari. Sono grata a tutti coloro che in questi mesi hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto che investe nei giovani e riattiva, come indicato più volte dal presidente Draghi, quel gusto del futuro necessario all’Italia per ripartire”.